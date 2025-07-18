3 طلاب إماراتيين في نهائيات جائزة عالمية بـ 100 ألف دولار

حصل ثلاثة طلاب من دبي على تقدير عالمي، حيث ضمنوا مكانًا ضمن القائمة المختصرة لأفضل 50 طالبًا لجائزة Chegg.org العالمية للطلاب 2025، وهي جائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي (367 ألف درهم إماراتي) تحتفي بالتأثير الاستثنائي للطلاب في التعليم والمجتمع.
"أرجون كور ميتال" مدرسة شمال لندن الجامعية دبي، "داليا زيدان" مدرسة المواكب القرهود، و تم اختيار "فيكتوريا بلازيك" من كلية جميرا من بين ما يقرب من 11 ألف ترشيح وتطبيق من 148 دولة.
هذه الجائزة، التي أُطلقت بالشراكة بين Chegg.org ومؤسسة فاركي ، تُعدّ بمثابة جائزة طلابية تُعادل جائزة المعلم العالمي الشهيرة. وتهدف الجائزة، في عامها الخامس، إلى تسليط الضوء على رواد التغيير الشباب الذين يُساهمون في إحداث التغيير داخل الفصل الدراسي وخارجه.
يحقق الطلاب الإماراتيون المختارون هذا العام نجاحات كبيرة - من تعزيز المساواة في الدورة الشهرية والصحة العقلية إلى كسر الحواجز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتحدث أمام الجمهور.
يقدم كل مرشح نهائي قصة قوية عن الابتكار والقيادة والتأثير الاجتماعي.
أرجون كور ميتال طالبة تنزانية تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، وهي مؤسسة "احتياجاتها"، وهي منظمة غير ربحية وزعت أكثر من 22 ألف فوطة صحية قابلة لإعادة الاستخدام على الفتيات في 43 مدرسة، ودرّبت أكثر من 50 أمًا رائدة أعمال في أروشا. مهمتها: ضمان اعتبار الصحة أثناء الدورة الشهرية حقًا لا امتيازًا.
بفضل سنوات من الخبرة الشخصية في التعامل مع الرعاية الصحية التي يصعب الوصول إليها، حوّلت أرجون المشقة إلى ابتكار. صممت ملابس داخلية قابلة لإعادة الاستخدام لفترة الحيض مصنوعة من قماش كانغا تقليدي ونفايات نسيجية مُعاد تدويرها، ويتم إنتاجها الآن من خلال مشروع مدرسي. جمعت 85,000 دولار أمريكي، وتعاونت مع منظمات غير حكومية، ودُعيت لإلقاء كلمة في البرلمان التنزاني، حيث دافعت عن منتجات الدورة الشهرية المعفاة من الضرائب.
وهي أيضًا لاعبة ترايثلون على المستوى الوطني، وناشطة في مجال محو الأمية، وباحثة طلابية. وقد أثّر عملها على أكثر من 22,000 طالب، وربطت بين المدارس التنزانية والإماراتية، وأطلقت برامج متعددة اللغات في مجالات الصحة والنظافة والرياضة بالتعاون مع شركاء عالميين.
في حالة حصولها على جائزة Chegg.org Global Student Award، تخطط أرجون لتوسيع نطاق احتياجاتها على المستوى الوطني، وتمويل العيادات المتنقلة، ورعاية المنح الدراسية للفتيات الريفيات.
داليا زيدان هي طالبة فلسطينية من الجيل الأول ومهندسة كهربائية طموحة تكسر الحواجز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
طورت تطبيق ويب مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يدعم الصحة النفسية لطلاب الجيل الأول، وفازت بجائزة "إمباور هاكس" من بين أكثر من 300 مشارك. وهي أيضًا المديرة التنفيذية للمجلة الدولية لعلوم الشباب، التي تؤثر على أكثر من 72,000 قارئ عالمي بمحتوى علمي سهل المنال، وتقود عمليات في أكثر من 12 دولة.
بصفتها مؤسسة AMTech، أول نادٍ تقني في مدرستها، أنشأت داليا موارد مخصصة لاختباري AP/SAT، وأدلة برمجة، ومنصة لدعم الطلاب المحتاجين. حصد النادي جوائز تجاوزت 9000 دولار أمريكي (33000 درهم إماراتي) في مسابقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، لإشراك الأطفال والمعلمين في التعليم التقني.
كتابها للأطفال، "اصطياد اللانهاية"، يُعرّف القراء الصغار بالرياضيات، وقد حاز على تقدير من RISE وRun The Future كأحد المرشحين النهائيين في مجال الابتكار العالمي. أكاديميًا، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المركز الأول على دفعتها، بعد أن أكملت مسار الرياضيات الأكثر تقدمًا في تاريخ المدرسة.
في حالة حصولها على جائزة Chegg.org Global Student Award، ستقوم داليا بتمويل مجموعات التكنولوجيا للطلاب، وإدارة مسابقات STEM الدولية، ومواصلة جعل STEM شاملاً للجميع.
فيكتوريا بلازيك قائدة شابة، وباحثة، ومناصرة عالمية للتعليم والمناظرة الميسرة. فازت بمسابقة "رايز جلوبال" وقائدة الفريق الوطني للمناظرة في الإمارات العربية المتحدة، ومثلت بلدها في بطولات عالمية، وفازت بجوائز مرموقة في مسابقات مثل "باريس WSDC" و"كأس العالم للعلماء". وشغفها بتمكين الآخرين، أسست فيكتوريا نادي الخطابة للفتيات، وطوّرت تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا وخططًا دراسية لمساعدة الشباب على التغلب على القلق وبناء الثقة بالنفس، وهي موارد يستخدمها الآن الطلاب في أكثر من 50 دولة.
وقد جذبت مدونتها حول استراتيجيات الدراسة والصحة العقلية أكثر من 12 ألف زائر، في حين يصل منصتها على إنستغرام إلى أكثر من 130 ألف مستخدم شهريًا.
تجري فيكتوريا أيضًا أبحاثًا أكاديمية، وحصلت على منح دراسية مرموقة من Pioneer Academics وبرنامج SHTEM في جامعة ستانفورد، حيث استكشفت اقتصاديات المناخ وتخطيط كهربية الدماغ في الرعاية الصحية.
بعد حصولها على منحة اليوبيل البلاتيني، وحصولها على قبول في برنامج بكالوريوس التربية البدنية والرياضية من جامعة أكسفورد، تخطط لاستخدام جائزة الطالب العالمية لتوسيع نطاق تعليم المناظرات المجاني في المدارس الحكومية التي تعاني من نقص الخدمات. هدفها هو تعميم الوصول إلى التفكير النقدي والخطابة العامة، وهما مهارات تُمكّن القيادة المدنية والارتقاء الاجتماعي.
قال ناثان شولتز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Chegg: "أود أن أتقدم بأحر التهاني لأرجون وداليا ووكتوريا. في Chegg، نفخر بدعم واحتفاء رواد التغيير الذين لا يكتفون بتخيل عالم أفضل، بل يبنونه. من العدالة البيئية والاجتماعية إلى التعليم والصحة وتمكين الشباب، يُعالج المتأهلون لنهائيات جائزة الطلاب العالمية لهذا العام التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم بشجاعة وابتكار ."
قال ساني فاركي، مؤسس مؤسسة فاركي : " تهانينا لأرجون وداليا وويكيتوريا. قصصكم تذكيرٌ قويٌّ بأن التعليم حافزٌ لحل التحديات العالمية. في وقتٍ يشهد فيه العالم تغيراتٍ سريعة، لم يكن الاستثمار في التعليم أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى. إنه السبيل لإعداد الجيل القادم للقيادة الهادفة، والتفكير بجرأة، وبناء مستقبلٍ أفضل."
فُتح باب التقديم والترشيح لجائزة الطالب العالمية لهذا العام يوم الأربعاء 19 فبراير، وأُغلق يوم الأحد 27 أبريل. يُقيّم الطلاب بناءً على إنجازاتهم الأكاديمية، وتأثيرهم على أقرانهم، وكيفية إحداثهم فرقًا في مجتمعاتهم وخارجها، وتغلبهم على الصعاب لتحقيق النجاح، وإظهارهم الإبداع والابتكار، وكونهم مواطنين عالميين. الجائزة مفتوحة لجميع الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر والمسجلين في مؤسسة أكاديمية أو برنامج مهارات. كما أن الطلاب بدوام جزئي، وكذلك الطلاب المسجلين في دورات عبر الإنترنت، مؤهلون أيضًا للجائزة.
من المتوقع الإعلان عن أفضل عشرة مرشحين نهائيين لجائزة الطالب العالمية في أغسطس من هذا العام. وسيتم اختيار الفائز، المتوقع الإعلان عنه لاحقًا هذا العام، من بين أفضل عشرة مرشحين نهائيين من قِبل أكاديمية جائزة الطالب العالمية، المؤلفة من شخصيات بارزة.