3 طلاب إماراتيين في نهائيات جائزة عالمية بـ 100 ألف دولار

أرجون كور ميتال طالبة تنزانية تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، وهي مؤسسة "احتياجاتها"، وهي منظمة غير ربحية وزعت أكثر من 22 ألف فوطة صحية قابلة لإعادة الاستخدام على الفتيات في 43 مدرسة، ودرّبت أكثر من 50 أمًا رائدة أعمال في أروشا. مهمتها: ضمان اعتبار الصحة أثناء الدورة الشهرية حقًا لا امتيازًا.