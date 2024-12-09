3 شركات يانصيب قانونية في الإمارات وإغلاق غير المرخصة

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية بياناً أكدت فيه أنه لا يُسمح إلا لثلاثة مشغلين فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء اليانصيب والأنشطة المرتبطة بها في الدولة.
وقد تم منح ترخيص تشغيل اليانصيب الوحيد في الإمارات لشركة "ذا جايم" (The Game)، التي تعمل تحت اسم "يانصيب الإمارات". ويُعتبر هذا الترخيص هو الترخيص الوحيد المسموح به لإجراء اليانصيب في الدولة، وفقاً للإطار التنظيمي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على السماح لـ "بعض أنشطة اليانصيب القائمة مسبقاً" بمواصلة عملياتها. وفي هذا الإطار، يُسمح لشركتي "بيج تيكت" (Big Ticket) و"سوق دبي الحرة" (Dubai Duty Free) فقط، وهما من أقدم مشغلي اليانصيب في الدولة حيث يعملان في المطار منذ حوالي 30 عاماً، بمواصلة عملياتهما تحت إشراف الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية. أما بالنسبة لأنشطة اليانصيب الأخرى القائمة مسبقاً، فقد أصدرت الهيئة أوامر بإغلاقها ولن تُقبل أي طلبات للسماح لها بمواصلة أنشطتها.