3 شركات يانصيب قانونية في الإمارات وإغلاق غير المرخصة

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على السماح لـ "بعض أنشطة اليانصيب القائمة مسبقاً" بمواصلة عملياتها. وفي هذا الإطار، يُسمح لشركتي "بيج تيكت" (Big Ticket) و"سوق دبي الحرة" (Dubai Duty Free) فقط، وهما من أقدم مشغلي اليانصيب في الدولة حيث يعملان في المطار منذ حوالي 30 عاماً، بمواصلة عملياتهما تحت إشراف الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية. أما بالنسبة لأنشطة اليانصيب الأخرى القائمة مسبقاً، فقد أصدرت الهيئة أوامر بإغلاقها ولن تُقبل أي طلبات للسماح لها بمواصلة أنشطتها.