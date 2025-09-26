3 شركات صينية تجري تجارب قيادة ذاتية في دبي

انطلقت التجربة من موقف سيارات مسجد جميرا، وغطت مسافة أربعة كيلومترات على شارع جميرا. وبلغت سرعة سيارة أجرة أبولو جو 72 كيلومترًا في الساعة، واستطاعت تغيير مساراتها بكفاءة. وهذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها سيارة أجرة أبولو جو من بايدو خارج الصين، حيث تُشغّل عملياتها بالكامل بدون سائق في أكثر من عشر مدن.