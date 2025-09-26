3 شركات صينية تجري تجارب قيادة ذاتية في دبي

حصلت ثلاث شركات صينية - Baidu Apollo Go وWeRide وPony.ai - على تصاريح من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإجراء تجارب القيادة الذاتية على طرق محددة، مما يسمح لها بنشر مركباتها لاختبارها على الطرق في جميع أنحاء دبي الحضرية.
وقالت هيئة الطرق والمواصلات في بيان أرسلته إلى صحيفة خليج تايمز يوم الجمعة: "من خلال الاستفادة من تقنيات القيادة الذاتية وخبرة تشغيل الأسطول لدى هذه الشركات، سيتم إجراء جميع الاختبارات والعمليات المطلوبة لضمان تكيف المركبات بسلاسة مع البيئة المحلية للمدينة".
وأضافت هيئة الطرق والمواصلات: "من خلال تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات، تهدف الشركات الثلاث إلى بناء معيار عالمي للتنقل الذكي والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال القيادة الذاتية".
كانت صحيفة خليج تايمز، الخميس، من بين المؤسسات الإعلامية المختارة التي دعتها هيئة الطرق والمواصلات وبايدو لتجربة سيارة أجرة ذاتية القيادة من الجيل السادس من شركة أبولو جو RT6.
انطلقت التجربة من موقف سيارات مسجد جميرا، وغطت مسافة أربعة كيلومترات على شارع جميرا. وبلغت سرعة سيارة أجرة أبولو جو 72 كيلومترًا في الساعة، واستطاعت تغيير مساراتها بكفاءة. وهذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها سيارة أجرة أبولو جو من بايدو خارج الصين، حيث تُشغّل عملياتها بالكامل بدون سائق في أكثر من عشر مدن.