3 سيدات يجرين جراحات تجميل مخالفة في قبضة شرطة دبي

ضبطت شرطة دبي ثلاث سيدات يمارسن مهنة الطب بشكل غير قانوني، ويقمن بإجراء عمليات تجميل دون ترخيص في شقة سكنية.

وقالت السلطات إن العمليات الجراحية شكلت مخاطر جسيمة على السلامة العامة وانتهكت قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

وألقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية القبض على المتهمات بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغًا عن أنشطة مشبوهة في الشقة. وبعد التأكد من المعلومات، نفذت فرقها مداهمة، وصادرت معدات طبية وأدوية غير مرخصة.

وتم إحالة المتهمات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحذّر مسؤولون من أن إجراء أعمال طبية وتجميلية في أماكن غير مرخصة يُعرّض صحة وسلامة المراجعين للخطر. ودعت شرطة دبي السكان إلى طلب العلاج من المنشآت المرخصة فقط، والتحقق من مصداقية مقدمي الخدمات، وتجنب العروض التي قد تُعرّض حياتهم للخطر.

وحثت شرطة دبي الجمهور على الإبلاغ عن الأنشطة الطبية غير القانونية عبر خدمة "عين الشرطة" أو الاتصال على الرقم 901. وأكدت شرطة دبي التزامها بمكافحة الممارسات الطبية غير المرخصة وتعزيز سلامة المجتمع.