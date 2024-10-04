3 سنوات سجن لمعلم بريطاني وغرامة 5 آلاف درهم لتلقيه رشاوى من الطلاب بأبوظبي

حكم على مدرس بريطاني بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد أن أدانته محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي بتهمة طلب رشاوى من الطلاب في مدرسته، وسيتم ترحيل المعلم من الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء عقوبته.

واتهم المعلم بتلقي رشاوى مقابل تغيير نتائج الامتحانات ورفع درجات الطلاب بشكل غير عادل.

وخرجت القضية إلى النور بعد أن فتحت النيابة العامة تحقيقاً، كشف عن أدلة على سوء سلوك المعلم.

وتقوم النيابة العامة الاتحادية في الوقت الحاضر بالتحقيق في عدة قضايا تتعلق بالغش وتعطيل نظام الامتحانات.