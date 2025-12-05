3 سنوات سجناً وغرامة آسيوي استغل حسابه البنكي في تهريب المخدرات

قضت محكمة في دبي على آسيوي بالسجن ثلاث سنوات وغرمته 100,000 درهم وأمرت بإبعاده بعد أن وجدته مذنبًا بالسماح باستخدام حسابه البنكي لتلقي الأموال المرتبطة بتهريب المخدرات.

كما صادرت المحكمة الرصيد الكامل لحسابه وفرضت حظرًا لمدة عامين على تحويل أو إيداع الأموال للآخرين مباشرة أو عبر وسطاء، دون موافقة مسبقة من البنك المركزي الإماراتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وكشفت وثائق القضية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن أربعة آسيويين كانوا يستخدمون المخدرات ويخزنونها في مسكن في بر دبي. وبناءً على مذكرة من النيابة العامة، قامت الشرطة بمداهمة واكتشفت حزمة من الهيروين وميزان دقيق وأدوات تُستخدم عادة في توزيع المخدرات. تم العثور على كميات إضافية من المخدرات داخل سيارة أحد المشتبه بهم.