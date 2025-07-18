3 سنوات سجناً والإبعاد لعصابة سرقة فيلا بدبي

دبي: السجن لخمسة رجال سرقوا فيلا أثناء إجازة العائلة

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات على خمسة أشخاص من دولة في آسيا الوسطى بعد إدانتهم باقتحام فيلا في منطقة جبل علي وسرقة خزنة تحتوي على عملات أجنبية ومصوغات ذهبية وساعات ثمينة ووثائق شخصية. وسيتم إبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة، ونفذوا عملية السطو في فترة كانت فيها العائلة المالكة للمنزل تقضي عطلتها خارج البلاد.

وقعت الحادثة في شهر مارس الماضي حينما أبلغت امرأة أوروبية الشرطة بأنها عادت مع أسرتها إلى منزلها لتجد باب الفيلا الأمامي غير مقفل، وأثاث المنزل في حالة فوضى.

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وبحسب ملف القضية، اكتشفت السيدة أن خزنة تحتوي على عملات أجنبية ومجوهرات ذهبية وساعات باهظة الثمن ووثائق شخصية قد سُرقت. كما استولى اللصوص على دفاتر شيكات وعشرة هواتف محمولة قديمة كان زوجها يحتفظ بها.

وقال أحد الضباط المشاركين في التحقيقات إن فريقاً من إدارة البحث الجنائي تمكن من تحديد هوية الجناة من خلال كاميرات المراقبة وسجلات السيارات المستأجرة. حيث تبين أن السيارة المستخدمة في الجريمة مستأجرة باسم أحد المشتبه بهم، وتتبع الفريق أثرهم حتى وصل إلى شقة مستأجرة في إمارة أخرى.

ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين وعثرت بحوزتهم على جميع المسروقات. وقضت المحكمة بالسجن ثلاثة أعوام بحق كل منهم، ثم إبعادهم جميعاً بعد انقضاء مدة العقوبة.