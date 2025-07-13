3 بلجيكيين مطلوبين للإنتربول بتهمة الجريمة المنظمة في قبضة شرطة دبي

ألقت شرطة دبي القبض على ثلاثة مواطنين بلجيكيين مطلوبين في قضايا جريمة منظمة خطيرة عابرة للحدود وتم تسليمهم إلى بلادهم.

وتم تنفيذ الاعتقالات بناء على نشرات حمراء صادرة عن الإنتربول، كمت جرى تسليم المشتبه بهم بسرعة إلى السلطات البلجيكية بعد اتباع الإجراءات القانونية.

وأدرجت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) المشتبه بهم - "ماتياس أكيازيلي"، و"جورجي كيم"، و"عثمان بيلوتي" - ضمن قائمة المطلوبين.

وتم القبض عليهم في عملية مستهدفة نفذتها السلطات في دبي.