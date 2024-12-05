3 إماراتيات يعدن تعريف الشتاء في الصحراء والجبال

وفي حديثها عن أفضل رحلة لها، قالت نورا: "كانت رحلتي الأخيرة إلى جبل يناس في رأس الخيمة تجربة لا تُنسى. خيّمنا هناك وكان الطقس باردًا وغائمًا، وفي نفس اليوم كان القمر مكتملًا".