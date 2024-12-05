3 إماراتيات يعدن تعريف الشتاء في الصحراء والجبال
يستمتع المواطنون والمقيمون في الإمارات العربية المتحدة بانخفاض درجات الحرارة. ومع انخفاض درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية في بعض أجزاء الدولة، تستفيد ثلاث نساء إماراتيات من ذلك من خلال استكشاف البلاد بسياراتهن.
من التخييم في الجبال إلى التجول في الصحراء، يعدن اكتشاف الأنشطة الترفيهية وتعزيز الروابط مع الأصدقاء والعائلة. كما يستمتعن أحيانًا بالمغامرات الفردية.
مذيعة وشغف المغامرة
اليازية عبيد، شابة في الثلاثينيات من عمرها من الفجيرة، شغوفة باستكشاف بلدها واحتضان المغامرة. بصفتها مذيعة وقائدة مجتمعية، صنعت اليازية اسمًا لنفسها من خلال إلهام الآخرين، وخاصة النساء، للمشاركة في الأنشطة الخارجية وتجاوز حدودهن.
من بين اهتماماتها الجري والمشي لمسافات طويلة والتسلق بالحبال. كما تتمتع اليازية بخبرة في القيادة على التضاريس الصعبة وتشارك بانتظام في رحلات استكشافية سياحية.
إنها تحب رحلاتها الشتوية وتحرص على تجهيز سيارتها للقيادة في الصحراء والجبل. تقول اليازية: "سيارتي جاهزة دائمًا للمغامرة؛ لدي كل شيء من لوازم الشاي والقهوة إلى أدوات الطهي الأساسية والمقاعد".
وأضافت أن "الإمدادات الأساسية مثل الكراسي والطاولة والشاي والقهوة والمياه ضرورية لأي رحلة".
وتعترف اليازية بأن كل رحلة جميلة بطريقتها الخاصة، سواء كانت مع العائلة أو الأصدقاء. وتقول اليازية: "توفر كل رحلة أجواءً فريدة وفرحة التواجد في الطبيعة ومشاركة اللحظات مع الأحباء والاستمتاع بفنجان دافئ من القهوة". وبينما تستمتع بالرحلات الفردية للاستراحة والاسترخاء، تقدر اليازية أيضًا قضاء الوقت مع العائلة.
حماس للطبيعة
وتحب فاطمة المري، وهي مغامرة تبلغ من العمر 34 عاماً من أبوظبي، اكتشاف أماكن جديدة وتجربة أنشطة مختلفة، حتى تلك التي قد تجدها مملة في البداية. وتقول: "لم أكن أعلم أنني سأحب التخييم حتى جربته". وتستمتع فاطمة بالرحلات الخارجية والتواجد في الطبيعة وخلق جو خاص بها.
وتحرص فاطمة على تجهيز سيارتها بالمستلزمات الأساسية عند الاستعداد لرحلاتها. فهي تجهز منطقة جلوس، بالإضافة إلى المشروبات والطعام ومعدات الطبخ والأضواء والمياه وأكياس القمامة للحفاظ على النظافة. وبحسب الرحلة، تقدر فاطمة أن تكلفة المستلزمات الأساسية لرحلتها تتجاوز عادة 1000 درهم.
وتعتقد فاطمة أن السيارة المناسبة وترتيب المقاعد والأدوات هي أمور بالغة الأهمية لرحلة ناجحة. بعد موسم الشتاء، تقوم بتخزين كل شيء بعناية، في انتظار الموسم التالي.
مستكشفة الشتاء
مثل فاطمة، تستمتع نورا الشامسي، البالغة من العمر 37 عاماً، بالرحلات الشتوية. وتنفق نورا من عجمان ما بين 500 و1500 درهم على رحلات التخييم.
وتحرص نورا على توفير كل ما يلزم للاستمتاع برحلاتها. وبالنسبة لها، فإن القهوة والشاي يجعلان الرحلة أكثر متعة. وتعترف بأنها تستمتع بالرحلات الفردية والجماعية مع العائلة.
وفي حديثها عن أفضل رحلة لها، قالت نورا: "كانت رحلتي الأخيرة إلى جبل يناس في رأس الخيمة تجربة لا تُنسى. خيّمنا هناك وكان الطقس باردًا وغائمًا، وفي نفس اليوم كان القمر مكتملًا".
وبفضل حبهن المشترك للطبيعة والمغامرة، يقدن حملة الترويج للأنشطة الخارجية والرحلات الفردية، حيث يظهرن قدرتهن على الصمود وروح الاستكشاف خلال موسم الشتاء في الإمارات العربية المتحدة.