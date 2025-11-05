3 أيام وركاب طيران الهند إكسبريس من دبي ينتظرون أمتعتهم

من بينهم س . ك، الذي جاء من دبي يوم الاثنين (3 نوفمبر) لحضور حفل زفاف ابن عمه. يقول إنه وصل إلى مطار تشودري تشاران سينغ الدولي مرتديًا فقط بدلة رياضية - وهذا كل ما لديه حتى الآن. "كانت الشرواني والأحذية والهدايا في حقيبتي المسجلة،" قال لـالخليج تايمز. "لقد كنت آتي إلى المطار كل يوم لمدة ثلاثة أيام، وهم فقط يقولون - 'ربما غدًا'. كيف أحضر حفل زفاف بهذا الشكل؟"