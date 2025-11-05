3 أيام وركاب طيران الهند إكسبريس من دبي ينتظرون أمتعتهم

لثلاثة أيام، كان ركاب طيران الهند إكسبريس القادمين إلى لكناو من دبي يتنقلون بقلق بين المنزل والمطار، بحثًا عن أخبار حول الأمتعة التي يُقال إنها تُركت في دبي.
من بينهم س . ك، الذي جاء من دبي يوم الاثنين (3 نوفمبر) لحضور حفل زفاف ابن عمه. يقول إنه وصل إلى مطار تشودري تشاران سينغ الدولي مرتديًا فقط بدلة رياضية - وهذا كل ما لديه حتى الآن. "كانت الشرواني والأحذية والهدايا في حقيبتي المسجلة،" قال لـالخليج تايمز. "لقد كنت آتي إلى المطار كل يوم لمدة ثلاثة أيام، وهم فقط يقولون - 'ربما غدًا'. كيف أحضر حفل زفاف بهذا الشكل؟"
هبطت الرحلة IX-198 من دبي في لكناو حوالي الساعة 4:30 صباحًا في 3 نوفمبر. ولكن بدلاً من أمتعتهم، استقبل الركاب حقائب من رحلة سابقة، IX-194. وأفاد موظفو شركة الطيران بأن أمتعتهم "فاتتها الحمولة" في دبي وستصل خلال 12 ساعة.
لم يتحقق هذا الوعد أبدًا. بحلول يوم الثلاثاء، كان مئات الركاب القلقين، بعضهم من أماكن بعيدة مثل أزامغاره وكانبور، قد قاموا برحلات متكررة إلى المطار، على أمل إيجاد حل.
قال راكب آخر، كما ورد في تقرير في الصحيفة المحلية داينيك جاغران: "لقد أعطونا رقم خدمة العملاء، ولكن حتى بعد 50 مكالمة، لم يجب أحد". "طيران الهند إكسبريس لا تتحمل المسؤولية."
تواصلت الخليج تايمز مع طيران الهند إكسبريس للتعليق. لم يتم تلقي رد في وقت النشر.
لجأ العديد من المسافرين إلى منصة التواصل الاجتماعي X للتعبير عن غضبهم ووضع علامات على السلطات الجوية.
نشر أمير زادة خرم: “كنت أسافر من دبي إلى لكناو على متن رحلة طيران الهند إكسبرس IX 194. لم أستلم أمتعتي التي كان من المفترض أن تصل اليوم، لكنها لم تصل. لدي خطط وفعاليات لحضورها. هذا مخيب للآمال للغاية.”
كتب مستخدم آخر، زفرياب خان: "اليوم، جاء أخي إلى لكناو على متن رحلة طيران الهند إكسبرس IX198، لكن لم يتم العثور على أمتعته. قيل له إنها ستأتي برحلة أخرى، لكن حتى الآن لم تصل الأمتعة ولم يرد أحد على الهاتف.”
أفادت التقارير أن مسؤولي المطار أكدوا أن ما يقرب من 200 راكب تأثروا.
قال العديد من الأشخاص إنهم أُبلغوا بأن الحقائب قد تم إنزالها في دبي لأسباب تشغيلية. "حتى بعد ثلاثة أيام، لا يوجد وضوح،" قال أحد المسافرين. "بعضنا لديه حفلات زفاف، وآخرون لديهم فعاليات عمل، كل ما نحتاجه موجود في تلك الحقائب."
يأتي هذا بعد أسابيع من حادثة مماثلة لرحلة أخرى من دبي أثارت العناوين. في 8 أكتوبر، هبطت خدمة سبايس جيت من دبي إلى دلهي دون قطعة واحدة من الأمتعة المسجلة، مما ترك جميع ركاب الرحلة ينظرون إلى حزام الأمتعة الفارغ في مطار إنديرا غاندي الدولي.