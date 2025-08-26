3 أيام مدفوعة الأجر إجازة القطاع الخاص في الإمارات بمناسبة المولد النبوي الشريف

أعلنت الإمارات أن يوم الجمعة 5 سبتمبر عطلة رسمية لموظفي القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف.

سيحصل معظم الموظفين على عطلة نهاية أسبوع مدتها ثلاثة أيام حيث سيتم دمج العطلة مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية (السبت والأحد).

ويحتفل بهذا العيد العديد من المؤمنين في جميع أنحاء العالم، ويتزامن مع المناسبة الدينية التي تصادف 12 ربيع الأول من التقويم الهجري.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة سابقًا عن عطلة رسمية لموظفي الحكومة، حيث حددت الخامس من سبتمبر يومًا رسميًا. وهذا يعني عطلة لمدة ثلاثة أيام لهم أيضًا. في الوقت نفسه، يحصل موظفو القطاع العام في الشارقة على إجازة يوم الجمعة كجزء من عطلات نهاية الأسبوع المعتادة.

ويأتي هذا الإعلان بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول يوم السبت 23 أغسطس. وأكد هذا الاكتشاف الذي توصل إليه مركز الإمارات الفلكي أن شهر صفر سيكون 30 يومًا وأن الشهر الثالث في التقويم الهجري سيبدأ يوم الاثنين 25 أغسطس، مما يؤدي إلى مولد النبي (صلى الله عليه وسلم). الذي يصادف 12 ربيع الأول من كل عام – الموافق 5 سبتمبر/أيلول.

في حدث نادر، لن تحتفل السعودية والإمارات بالمولد النبوي الشريف في نفس اليوم، حيث رأت المملكة الهلال قبل الإمارات بيوم.

يعتمد التقويم الهجري (الإسلامي) على رؤية القمر، أي أن مراحل القمر تُحدد شهوره. يبدأ كل شهر برؤية الهلال الجديد.

في يوم 29 من كل شهر هجري تجتمع لجنة رؤية الهلال في دولة الإمارات العربية المتحدة لمراقبة الهلال وإعلان بداية الشهر الهجري المقبل.