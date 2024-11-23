3 ألاف درهم وتذاكر العودة شرط لتأشيرة زيارة الإمارات

وقال مسعود الدين محمد، مؤسس شركة سوبر جيت للسياحة والسفر: "نقوم بمعالجة آلاف التأشيرات يوميًا، ولكن مؤخرًا أبلغنا بعض شركائنا في السفر أن التأشيرات تم رفضها بسبب عدم اكتمال المستندات". وأضاف: "تمت الموافقة على عدد قليل فقط من التأشيرات لأن المستندات كانت سليمة".