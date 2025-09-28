3 أقمار عملاقة وزخات شهب تضيء سماء الإمارات وتختتم عام 2025

مع دخول العالم الربع الأخير من عام 2025، يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة أن يتطلعوا إلى رؤية ثلاثة أقمار عملاقة في ثلاثة أشهر، بما في ذلك أكبر قمر في العام.
ستُتيح ظاهرة القمر لهواة رصد النجوم في الإمارات فرصةً رائعةً لمشاهدة القمر من أي مكانٍ ذي أفقٍ صافٍ. ويحدث القمر العملاق عندما يكتمل القمر في نفس الوقت الذي يكون فيه في أقرب نقطةٍ له من الأرض، وفقًا لخديجة الحريري، مديرة العمليات في مجموعة دبي للفلك.
سيظهر القمر أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30%، ولكن هذا ليس المشهد الوحيد الذي خطط الكون لمشاهدته في الأشهر المقبلة.
وستتألق سماء الإمارات العربية المتحدة أيضًا بانفجارات الطبيعة، حيث ستظهر ثلاث زخات نيزكية كبيرة، ولكل منها مميزات مختلفة: السرعة، والسطوع، والكمية.
اقترب أول مشهد سماوي، قبل أقل من أسبوعين من السابع من أكتوبر، حين سيملأ قمر هانتر العملاق سماء الإمارات العربية المتحدة. بعد خسوف القمر الشهر الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من صور المشهد القمري.
لمن فاتتهم مشاهدة الخسوف، تكثر الأحداث القمرية في الربع الأخير. مع أن القمر هو قمرنا الطبيعي الوحيد، إلا أنه سيُعرف بأسماء مختلفة خلال الأشهر القليلة القادمة. ولأن عبادة الطبيعة واحترامها كانا جزءًا أساسيًا من تقاليد الأمريكيين الأصليين، فإن معظم هذه الأسماء مستمدة من ثقافتهم، حيث يرتبط ظهور القمر بالأحداث الموسمية.
فيما يلي مواعيد ملاحظتها، وما سيتم تسميتها كل شهر، وما تعنيه هذه الأسماء:
7 أكتوبر، قمر الصياد: يأتي هذا الاسم من الوقت من العام عندما تكون الحيوانات تتغذى جيدًا ويقوم الصيادون تقليديًا بتخزين اللحوم لفصل الشتاء القادم.
٥ نوفمبر، قمر القندس: يتزامن مع بدء استعداد القنادس لفصل الشتاء وبناء أكواخها. في الماضي، كان هذا أيضًا الوقت الذي كان فيه الصيادون ينصبون مصائد القنادس قبل تجمد المستنقعات.
5 ديسمبر، القمر البارد: الاسم واضح جدًا؛ يأتي الاسم من حقيقة بسيطة وهي أن شهر ديسمبر يجلب أطول وأبرد ليالي العام
وقالت خديجة إنه بما أن القمر يبدو أكبر حجماً للمشاهدين على الأرض عندما يكون منخفضاً في الأفق، فيجب الحذر من الحدث القمري عند شروق القمر (بعد غروب الشمس مباشرة) أو عند غروب القمر (قبل شروق الشمس).
بدون الحاجة إلى معدات، يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة زيارة منطقة مفتوحة خالية من التلوث الضوئي، كالصحاري والشواطئ والتضاريس المرتفعة، والتطلع إلى السماء. مع ذلك، من الضروري مراعاة احتياطات السلامة، والذهاب مع مجموعات كبيرة عند زيارة المناطق النائية.
قالت خديجة إنه ينبغي على هواة التصوير الفلكي وضع القمر بالقرب من معالم بارزة كالجبال والمباني والأشجار، وضبط التعريض الضوئي لتجنب ظهور أقراص بيضاء مفرطة التعريض. كما يُنصح باستخدام حامل ثلاثي القوائم للكاميرا الثابتة، وعدسة تكبير/تصغير.
ستُزيّن السماء خطوطٌ من الألوان مع دخول غبار المذنبات والكويكبات الغلاف الجوي للأرض، وسيُشكّل هذا الاصطدام عرضًا ضوئيًا طبيعيًا. في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، ستشهد الإمارات العربية المتحدة ثلاث زخات نيزكية.
لمشاهدة زخات الشهب، يمكن للسكان البحث عن سماء مظلمة بعيدًا عن أضواء المدينة، مع الكثير من الصبر، إذ لا يُعرف مكان أو موعد ظهور الشهب تحديدًا. كما يمكن لهواة رصد النجوم إحضار بطانية أو حصائر للاستلقاء "والنظر إلى أوسع نطاق ممكن من السماء"، كما قالت خديجة.
21 أكتوبر، زخة شهب الجباريات
تنبع هذه الزخة من مذنب هالي الشهير، وهي معروفة بإنتاجها شهبًا ساطعة وسريعة. وذكرت الجمعية الفلكية الألمانية أن شهب الجباريات غالبًا ما تترك مسارات متوهجة في السماء، حيث تتحرك بسرعات تصل إلى 66 كيلومترًا في الثانية.
يمكن رؤية الشهب بشكل أوضح ليلة 21-22 أكتوبر، بعد منتصف الليل وحتى الفجر. وتُنتج هذه الزخة ما يصل إلى 20 شهابًا في الساعة.
17 نوفمبر، زخة شهب الأسديات
تشتهر هذه الزخة بعواصفها النيزكية الأسطورية، التي قد تُنتج ما يصل إلى ألف شهاب في الساعة. ومع ذلك، يُعدّ هذا نادرًا؛ ففي عام ٢٠٢٥، لن يرى سكان الإمارات سوى ما بين ١٠ و١٥ شهابًا في الساعة، وفقًا لما أوضحته خديجة.
تترك شهب الأسديات، التي تنشأ من المذنب تمبل تاتل، قطارات مستمرة وسيكون من الأفضل مشاهدتها بعد منتصف الليل.
14 ديسمبر، زخة شهب التوأميات
مع بقاء ما يزيد قليلاً على أسبوعين على حلول عام 2026، ستختتم سماء الإمارات العربية المتحدة عام 2025 بواحدة من أقوى الأمطار لهذا العام، والتي يمكن أن تنتج أكثر من 100 شهاب في الساعة في الظروف المثالية.
على عكس زخات التوأميات الأخرى، تنشأ زخات التوأميات من الكويكب 3200 فايثون، وليس من المذنب. وهي زاهية، وغالبًا ما تكون ملونة بالأصفر أو الأخضر أو الأزرق أو الأحمر، نظرًا لمحتواها المعدني، وفقًا لـ DAG.
يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة رؤية ما يصل إلى 120 شهابًا في الساعة، وتشتهر شهب التوأميات بتحركها البطيء، لذا فإن هواة رصد النجوم أكثر عرضة لرصدها وهي تتحرك بسرعة.