3 أقمار عملاقة وزخات شهب تضيء سماء الإمارات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام

لمشاهدة زخات الشهب، يمكن للسكان البحث عن سماء مظلمة بعيدًا عن أضواء المدينة، مع الكثير من الصبر، إذ لا يُعرف مكان أو موعد ظهور الشهب تحديدًا. كما يمكن لهواة رصد النجوم إحضار بطانية أو حصائر للاستلقاء "والنظر إلى أوسع نطاق ممكن من السماء"، كما قالت خديجة.