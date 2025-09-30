الإمارات

3 آلاف موقف جديد للسيارات في مدينة دبي الرياضية

سيبدأ المشروع في أكتوبر 2025 ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2026
الصورة: ملف وام

تاريخ النشر

أعلنت شركة باركين، الشركة الرائدة في دبي في مجال توفير مرافق وخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة، أنها ستتولى إدارة مواقف السيارات في مواقع رئيسية داخل مدينة دبي الرياضية لمدة 10 سنوات.

أكثر من 3000 مساحة جديدة

سيتم إنشاء ما مجموعه 3,100 موقف جديد للسيارات في مدينة دبي الرياضية. يتكون المشروع من ثلاث فئات من البنية التحتية لمواقف السيارات: ممهدة، وغير ممهدة، وغير ممهدة. سيبدأ البناء في الربع الأخير من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله في الربع الأخير من عام 2026.

الجدول الزمني التشغيلي

ستبدأ شركة باركين العمل المتعلق بالفئة المعبدة (900 مساحة) في أكتوبر 2025. ومن المتوقع أن تستغرق هذه الأعمال ما يصل إلى ثمانية أسابيع، ومن المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2025، وبعد ذلك ستصبح المساحات جاهزة للتشغيل بالكامل.

ابتداءً من يناير ٢٠٢٦، سيتم تطوير الفئتين الأخريين (٢٢٠٠ مساحة). ومن المتوقع اكتمال هذه المرحلة بنهاية عام ٢٠٢٦.

تعرفة وقوف السيارات

سيتم فرض رسوم على المساحات الجديدة من الاثنين إلى السبت، من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً. سيتم تطبيق تعريفة قدرها درهمين للساعة، و20 درهمًا لليوم. كما يمكن للعملاء شراء بطاقة موسمية سنوية مقابل 2800 درهم.

يُطبّق هذا الهيكل التعريفي خلال السنوات الثلاث الأولى. ويجوز رفع التعريفة بعد هذه الفترة.

تأثير الإيرادات

تُقدر إيرادات باركين على مدى مدة العقد الذي يمتد لعشر سنوات بما يتراوح بين 40 و50 مليون درهم. يتميز المشروع بنموٍّ إيجابي وتدفقات نقدية إيجابية، مع فترة تعادل تبلغ حوالي 4 سنوات.

وبما أن شركة باركين تمول النفقات الرأسمالية للمشروع، فقد تم تصميم نموذج الإيرادات للسماح بالاسترداد الكامل للاستثمار الأولي للشركة خلال السنوات الأولى من العقد المتعدد السنوات.

النفقات الرأسمالية

تشمل محفظة المشاريع مساحاتٍ مُعبَّدة وغير مُعبَّدة، بالإضافة إلى مواقع تتطلب إنشاء طرق كاملة. ستتولى شركة باركين مسؤولية الأعمال المدنية الرئيسية، بما في ذلك إنشاء طرق جديدة وتحويل المساحات غير المُعبَّدة إلى مواقف سيارات مُعبَّدة. وتُقدَّر التكلفة الرأسمالية للمشروع بما يتراوح بين 18 و20 مليون درهم إماراتي.

وبمجرد اكتمال البناء، ستتولى شركة باركين مسؤولية صيانة هذه الأصول، بما في ذلك أماكن وقوف السيارات والطرق والأرصفة.

ولا يُتوقع أن تكون تكاليف الصيانة كبيرة.

