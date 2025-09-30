3 آلاف موقف جديد للسيارات في مدينة دبي الرياضية

سيتم إنشاء ما مجموعه 3,100 موقف جديد للسيارات في مدينة دبي الرياضية. يتكون المشروع من ثلاث فئات من البنية التحتية لمواقف السيارات: ممهدة، وغير ممهدة، وغير ممهدة. سيبدأ البناء في الربع الأخير من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله في الربع الأخير من عام 2026.