3 آلاف آيس كريم مجاني في فستيفال سيتي مول الأحد

هل تخطط للخروج مع عائلتك في حر الصيف الحارق نهاية هذا الأسبوع؟ ستكون تجربة ممتعة.

ستقوم جزيرة السوق يوم الأحد الموافق 20 يوليو بتوزيع الآيس كريم مجانًا كجزء من فعالية الاحتفال باليوم العالمي للآيس كريم ضمن حملة مفاجآت صيف دبي.

ستقدم جزيرة السوق، الواقعة في فستيفال سيتي مول، 3000 مغرفة آيس كريم بين الساعة 10 صباحًا ومنتصف الليل. يمكنكم الاختيار بين نكهات الفانيليا والشوكولاتة والفستق.

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سيستمر هذا العرض حتى نفاذ الكمية، لذا إذا كنت ستذهب إلى هناك فتأكد من زيارتك في الوقت المحدد.

تستمر هذه الدورة من مفاجآت صيف دبي لمدة 66 يومًا، من 27 يونيو إلى 31 أغسطس، بأسعار في متناول الجميع وقيمة رائعة تناسب الجميع. تتضمن هذه الحملة عروضًا مميزة، وأنشطة مجانية، وعروضًا ترفيهية حية، وعروضًا عالمية المستوى في فنون الطهي، لجعل الصيف أكثر متعة للجميع.