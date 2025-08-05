29,600 موقف مدفوع في أهم المجمعات السكنية بدبي

أعلنت شركة باركين دبي يوم الثلاثاء 5 أغسطس أنها ستقوم بتوفير مواقف سيارات مدفوعة الأجر في المجمعات السكنية الرئيسية في جميع أنحاء المدينة بالشراكة مع دبي القابضة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم شركة باركين بتشغيل وإدارة 29,600 موقف سيارات مدفوع الأجر.

تأتي هذه المبادرة استجابةً للضغط المتزايد على توافر مواقف السيارات في الوجهات الرئيسية. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الخدمة التشغيلية على مراحل.

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ويؤدي هذا إلى توسيع محفظة الشركة الإجمالية المملوكة للمطورين إلى 50,400 مساحة، مع تأثير معتدل على الدخل التشغيلي اعتبارًا من منتصف الربع الثالث من عام 2025.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستشرف الهيئة على إدارة عمليات مواقف السيارات من البداية إلى النهاية، من خلال نشر تقنياتها الرقمية وأنظمة التنفيذ وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة مواقف السيارات في جميع المناطق المخصصة.

بالنسبة لسكان مجمعات دبي القابضة، سيعمل هذا على تعزيز تحسين المساحة وإمكانية الوصول والتنقل الذكي والترابط الحضري، مع تحسين تدفق حركة المرور بشكل عام، والحد من الازدحام وتعزيز تجربة التنقل اليومية للسكان والزوار.