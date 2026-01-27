29 مسجداً جديداً في دبي بسعة 24 ألف مصلٍ 2025

في أغسطس 2025، تم تركيب لافتات مواقف جديدة تحمل الرمزين M و MP في جميع مساجد دبي كجزء من إطلاق نظام مواقف السيارات المدارة من Parkin’s. وبموجب النظام المحدث، تخضع أكثر من 2,100 موقف سيارات في 59 مسجداً لرسوم وقوف السيارات.