29 مسجداً جديداً في دبي بسعة 24 ألف مصلٍ 2025

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 29 مسجداً جديداً في جميع أنحاء الإمارة عام 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون درهم وبسعة تستوعب ما يصل إلى 24,000 مصلٍ.
وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتوزع المساجد على 28 منطقة في دبي، مما يعكس الجهود المستمرة لتوسيع البنية التحتية الدينية بما يتماشى مع تزايد عدد سكان الإمارة.
إلى جانب المساجد المفتوحة حديثاً، خصصت الدائرة 56 قطعة أرض لبناء مساجد إضافية في 37 منطقة بدبي خلال العام.
كما يجري العمل على بناء 53 مسجداً في 36 منطقة، باستثمار إجمالي قدره 480 مليون درهم. ومن المتوقع أن تستوعب هذه المساجد، بمجرد اكتمالها، ما يصل إلى 32,000 مصلٍ.
مع استمرار تزايد عدد المساجد في دبي — ومع توقع استخدام الآلاف من المصلين لها كل أسبوع — أصبحت إدارة الوصول إلى هذه الأماكن لا تقل أهمية عن توسيع السعة.
يمكن أن تكون دبي مزدحمة بشكل خاص خلال أوقات الذروة للصلاة، خاصة أيام الجمعة، عندما تمتلئ المساجد بسرعة وتتعرض مناطق وقوف السيارات لضغط كبير. قد يكون العثور على مكان تحدياً للمصلين القادمين للصلاة، مما يجعل إدارة مواقف السيارات جزءاً أساسياً لضمان سهولة الوصول إلى المساجد.
لمعالجة هذا الأمر، يحق للأئمة والمؤذنين في الإمارة التقدم بطلب للحصول على مواقف سيارات مخصصة في المساجد، مما يساعد على ضمان الوصول دون انقطاع خلال أوقات الصلاة.
مع تزايد أعداد المصلين في المساجد، تطورت إدارة مواقف السيارات حول أماكن الصلاة أيضاً لمواكبة الطلب.
في أغسطس 2025، تم تركيب لافتات مواقف جديدة تحمل الرمزين M و MP في جميع مساجد دبي كجزء من إطلاق نظام مواقف السيارات المدارة من Parkin’s. وبموجب النظام المحدث، تخضع أكثر من 2,100 موقف سيارات في 59 مسجداً لرسوم وقوف السيارات.