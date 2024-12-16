29 ألف فائز بجوائز في السحب الأول لـ"يانصيب الإمارات

"لم يتمكن أي شخص من مطابقة التركيبة الفائزة في يانصيب الإمارات الأول الذي جرى مساء السبت للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم أو الجائزة الثانية البالغة مليون درهم. وللفوز بالجائزة الكبرى، كان على اللاعبين مطابقة التسلسل الدقيق للتركيبة الفائزة، وهي: 26، 19، 9، 11، 18، 17، 7."

"وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى تبلغ حوالي 1 في 8.8 مليون. وفاز أربعة أشخاص بجائزة 100 ألف درهم من خلال مطابقة أكثر من خمسة أرقام، بينما فاز 211 شخصاً بجائزة 1000 درهم. كما فاز أكثر من 28 ألف شخص بالجائزة الخامسة التي تبلغ 100 درهم. وبلغ إجمالي عدد الفائزين 29,080 شخصاً، بمجموع جوائز يقدر بنحو 3.5 مليون درهم."

"تابع آلاف الأشخاص السحب مباشرة على يوتيوب في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم السبت. بدأ البث المباشر في الوقت المحدد مع مقدمي البرنامج ديالا مكي وشادي خلف، اللذين قاما بشرح السحب وقواعده باللغتين الإنجليزية والعربية. وبمجرد بدء السحب، اختارت آلة السحب بالجاذبية ستة أرقام من قسم "الأيام" ورقماً واحداً من قسم "الشهر" لتحديد التركيبة الفائزة."

وبعد ذلك، اختار النظام سبعة معرفات حظ محظوظة، والتي تمنح جوائز "مضمونة" بقيمة 100 ألف درهم لكل منها. وكانت المعرفات الفائزة هي: