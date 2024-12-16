29 ألف فائز بجوائز في السحب الأول لـ"يانصيب الإمارات
"لم يتمكن أي شخص من مطابقة التركيبة الفائزة في يانصيب الإمارات الأول الذي جرى مساء السبت للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم أو الجائزة الثانية البالغة مليون درهم. وللفوز بالجائزة الكبرى، كان على اللاعبين مطابقة التسلسل الدقيق للتركيبة الفائزة، وهي: 26، 19، 9، 11، 18، 17، 7."
"وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى تبلغ حوالي 1 في 8.8 مليون. وفاز أربعة أشخاص بجائزة 100 ألف درهم من خلال مطابقة أكثر من خمسة أرقام، بينما فاز 211 شخصاً بجائزة 1000 درهم. كما فاز أكثر من 28 ألف شخص بالجائزة الخامسة التي تبلغ 100 درهم. وبلغ إجمالي عدد الفائزين 29,080 شخصاً، بمجموع جوائز يقدر بنحو 3.5 مليون درهم."
"تابع آلاف الأشخاص السحب مباشرة على يوتيوب في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم السبت. بدأ البث المباشر في الوقت المحدد مع مقدمي البرنامج ديالا مكي وشادي خلف، اللذين قاما بشرح السحب وقواعده باللغتين الإنجليزية والعربية. وبمجرد بدء السحب، اختارت آلة السحب بالجاذبية ستة أرقام من قسم "الأيام" ورقماً واحداً من قسم "الشهر" لتحديد التركيبة الفائزة."
وبعد ذلك، اختار النظام سبعة معرفات حظ محظوظة، والتي تمنح جوائز "مضمونة" بقيمة 100 ألف درهم لكل منها. وكانت المعرفات الفائزة هي:
CP6638485، CQ6766870، DU9775445، DJ8619319، DC7978145، CO6505342، CS6983220
"كان قسم التعليقات في البث المباشر مليئاً بالعديد من النكات والملاحظات التي تراوحت بين الكوميديا والحزن. قال أحد المعلقين: "حظاً سعيداً للجميع"، بينما وعد آخر بمحاولة أخرى في المرة القادمة. كما علق أحدهم قائلاً إنه فاز بمبلغ 100 درهم."
طرق الفوز
"يمكن الفوز بالجائزة الخامسة، التي تبلغ قيمتها 100 درهم، من خلال الأشخاص الذين يطابقون رقماً واحداً من قسم "الأشهر" وما بين صفر وثلاثة أرقام من قسم "الأيام"."
"بعد سنوات من إقامة العديد من اليانصيب والسحوبات التي يديرها القطاع الخاص، أطلقت الإمارات العربية المتحدة أول يانصيب منظم لها بجائزة كبرى تبلغ 100 مليون درهم إماراتي الشهر الماضي. وبناءً على عدد الأرقام المتطابقة، يمكن للمشترين الفوز بمبالغ تتراوح بين 100 و100 مليون درهم إماراتي."
"كانت أنيلا سيجال، المقيمة في دبي، تتسوق عندما بدأ البث المباشر. وقالت: "لم أتمكن من مشاهدة السحب على الهواء مباشرة، لكن صديقاً أرسل لي الأرقام الفائزة. ومع ذلك، لم نفز بأي شيء. كان الأمر مخيباً للآمال، لكنه يعطينا الأمل أيضاً لأن السحب سيقام كل أسبوعين."
"قالت أنيلا، التي اشترت تذاكر يانصيب أخرى في السابق، إنها ستستمر في شرائها. وأضافت: "إذا فزت بضربة واحدة، ستتغير حياتي. سيمنحني ذلك الأمان المالي، وسأتمكن من التخطيط لتقاعدي وتعليم ابنتي، ثم استثمار الباقي. إنه بصيص أمل."
السحوبات المقبلة
"يمكن للراغبين في المشاركة في السحب شراء التذاكر مقابل 50 درهماً عبر الإنترنت، على أن يكون المشتري فوق سن 18 عاماً، وأن يكون متواجداً في الإمارات. وتقام السحوبات كل أسبوعين، على أن يكون السحب المقبل في 28 ديسمبر."
وبالإضافة إلى لعبة "أيام الحظ"، يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة أيضاً لعب بطاقات الحظ على موقع الشركة الإلكتروني. وتتراوح أسعار التذاكر بين 5 و50 درهماً إماراتياً، وستمنح بطاقات الحظ هذه مشتريها ما بين 50 ألفاً ومليون درهم.
"بالإضافة إلى هذه الخيارات، وضع الموقع الإلكتروني العديد من الضوابط لضمان ممارسة اللاعبين للعبة بمسؤولية. بدءاً من حدود الإيداع التي تساعد في إدارة الإنفاق، إلى ميزة التوقف المؤقت التي تسمح بإيقاف نشاط اللعب لفترة زمنية محددة، تساعد هذه الضوابط في ضمان عدم تحول اللعب إلى مشكلة."