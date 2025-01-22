2800 مهمة ناجحة لوحدة K9 في شرطة دبي 2024
كشف مسؤولون في الشرطة لصحيفة خليج تايمز أن وحدة K9 التابعة لشرطة دبي، التي تضم أكثر من 70 كلباً مدرباً وأكثر من خمسين مدرباً متخصصاً، أنجزت بنجاح 2800 مهمة في عام 2024، بما في ذلك عمليات البحث والإنقاذ، والتفتيشات الأمنية، وأنشطة التواصل المجتمعي.
ولعبت وحدة الكلاب البوليسية التابعة لشرطة دبي دوراً فعالاً في العديد من المهام المحلية، وخاصة عمليات البحث والإنقاذ. وقد أثبتت الاستجابة السريعة من الوحدة أهميتها في حالات الطوارئ، حيث تساعد الكلاب المدربة في تحديد مكان الأشخاص المفقودين وضمان السلامة العامة.
وقال المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني (كي 9) في شرطة دبي: "إن فرق الكلاب البوليسية لدينا ليست مجرد مورد؛ بل هي شركاء حيويون في ضمان سلامة وأمن مجتمعنا خلال الأحداث الحرجة".
وتلعب عمليات التفتيش الأمنية التي تجريها الوحدة أيضًا دورًا حيويًا في الحفاظ على بيئة آمنة في المناسبات العامة مثل احتفالات رأس السنة الجديدة والأماكن المزدحمة. توظف الوحدة مجموعة متنوعة من سلالات الكلاب البوليسية، بما في ذلك لابرادور ريتريفر، والمالينو البلجيكي، وكوكر سبانييل، والراعي الهولندي، والراعي الألماني، والسبانيل الإنجليزي.
يتم اختيار هذه السلالات خصيصًا لمهاراتها وقدراتها الفريدة، مما يمكنها من التفوق في مختلف التخصصات التشغيلية، مثل اكتشاف المتفجرات، واكتشاف المخدرات، وواجب المرافقة، والحماية الشخصية، ودعم فرق التدخل السريع، والتتبع والتعقب، والبحث والإنقاذ.
ويشكل إشراك المجتمع جانبًا حيويًا آخر من مهمة إدارة الكلاب البوليسية. ففي عام 2024، أجرت الوحدة 1158 نشاطًا في المدارس والمؤسسات الحكومية، لتعزيز الوعي بأدوارها ومساهماتها في السلامة العامة. وتضمنت مبادراتها تحقيق رغبة طفل من خلال مشاريع المشاركة المجتمعية والمشاركة في أحداث بارزة مثل إكسبو 2020. وصرح المزروعي قائلاً: "يساعد تواجدنا في المدارس والمعارض في إعلام المجتمع بقدرات فرق الكلاب البوليسية والدور الحاسم الذي تلعبه في ضمان الأمن".
التقنيات المتقدمة
وأوضح المزروعي أن قسم الكلاب البوليسية مجهز بتقنيات متطورة تعزز من فعالية العمليات، حيث طورنا أنظمة تتضمن أجهزة استشعار حرارية وتقنيات تتبع، وتضمن هذه الابتكارات إمكانية مراقبة صحة الكلاب وأدائها بشكل فعال، ولا يساعد هذا التقدم التكنولوجي في رعاية الكلاب فحسب، بل يعزز أيضًا من الكفاءة الإجمالية لعمليات القسم.
وأضاف أن فرق الكلاب البوليسية تنتشر في مختلف المواقع في دبي، مما يضمن وجودًا أمنيًا قويًا. وأضاف: "إن فرقنا متمركزة بشكل استراتيجي للحفاظ على قدرات الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ"، مشددًا على أهمية جاهزيتها التشغيلية.
وتشارك وحدة K9 أيضًا في مهام دولية، حيث تعرض مساهماتها في الجهود الإنسانية ومبادرات التدريب في دول مثل المغرب وليبيا. وأكد المزروعي: "إن التزامنا بالتعاون الدولي ينعكس في استجابتنا السريعة للكوارث".
مع استمرار نمو قسم K9، كان هناك اهتمام متزايد بالانضمام إلى صفوفه. تجذب سمعة الوحدة وتأثيرها المجتمعي المزيد من الأفراد الذين يرغبون في المساهمة في السلامة العامة من خلال عمليات K9.
وأضاف المزروعي أن هناك برامج تدريبية للكلاب والمدربين، مع التركيز على المهارات المتخصصة التي اكتسبوها على مدار سبع سنوات من عمل الوحدة. وأشار المزروعي إلى أن "قدراتنا التشغيلية تحسنت بشكل كبير بسبب بروتوكولات التدريب الصارمة التي نتبعها".
ولم تمر إنجازات وحدة الكلاب البوليسية مرور الكرام، حيث أعرب المزروعي عن فخره بتكريم الإدارة، قائلاً: "لقد تشرفنا بالحصول على لقب أفضل إدارة تفتيش أمنية على مستوى الدولة، وهذا التكريم هو شهادة على العمل الجاد والتفاني الذي تبذله فرقنا".