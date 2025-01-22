2800 مهمة ناجحة لوحدة K9 في شرطة دبي 2024

وتلعب عمليات التفتيش الأمنية التي تجريها الوحدة أيضًا دورًا حيويًا في الحفاظ على بيئة آمنة في المناسبات العامة مثل احتفالات رأس السنة الجديدة والأماكن المزدحمة. توظف الوحدة مجموعة متنوعة من سلالات الكلاب البوليسية، بما في ذلك لابرادور ريتريفر، والمالينو البلجيكي، وكوكر سبانييل، والراعي الهولندي، والراعي الألماني، والسبانيل الإنجليزي.