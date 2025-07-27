2.8 مليون مستخدم يومياً لوسائل النقل العام بدبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأحد، أن متوسط عدد مستخدمي وسائل النقل العام في دبي يومياً خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 2.18 مليون راكب، بزيادة عن نحو 1.98 مليون راكب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشمل هذه الوسائل مترو دبي، وترام دبي، والحافلات العامة، والنقل البحري، إلى جانب سيارات الأجرة وخيارات التنقل المشتركة مثل المركبات التي تعمل عبر التطبيقات، والإيجارات بالساعة، والحافلات عند الطلب.
وقد خدموا حوالي 395.3 مليون راكب في الأشهر الستة الأولى، حيث سجل شهر مايو أعلى عدد ركاب شهري، حيث وصل إلى 68.8 مليون راكب.
ويمثل العدد الإجمالي لمستخدمي وسائل النقل العام زيادة بنسبة 9% مقارنة بنحو 361.2 مليون راكب خلال نفس الفترة في عام 2024.
سجّل مترو دبي أعلى نسبة ركاب في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 36.5%، تلته سيارات الأجرة بنسبة 26%. وبلغت نسبة حافلات النقل العام 24%، وفقًا لسعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.
استخدم نحو 143.9 مليون راكب مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر خلال النصف الأول من عام 2025.
أما بالنسبة لأكثر المحطات ازدحاماً، فقد تبين أن محطتي برجمان والرقة سجلتا أعلى عدد ركاب، حيث سجلت محطة برجمان 8.6 مليون راكب، تلتها محطة الرقة بـ 6.8 مليون راكب.
جاءت محطة الاتحاد في المرتبة الثانية بـ 6.6 مليون راكب. وعلى الخط الأحمر، سجّلت محطة مول الإمارات أعلى عدد ركاب بعد محطة الرقة، بـ 5.6 مليون راكب، تلتها محطة برج خليفة/دبي مول بـ 5.4 مليون راكب، ثم محطة الخليج التجاري بـ 5.3 مليون راكب.
وعلى الخط الأخضر، احتلت محطة شرف دي جي المركز الأول في عدد الركاب، بواقع 5.1 مليون راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 4.1 مليون راكب، ثم محطة الاستاد بنحو 3.6 مليون راكب.
نقل ترام دبي 4.9 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما نقلت حافلات المواصلات العامة 95.7 مليون راكب. وبلغ إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل البحري 9.7 مليون مستخدم.
خدمت خدمات التنقل المشترك، بما في ذلك المركبات عبر التطبيقات، والتأجير بالساعة، والحافلات عند الطلب، 37.6 مليون راكب. في الوقت نفسه، نقلت خدمات سيارات الأجرة في دبي 103.5 مليون راكب بين يناير ويونيو.
وفي إطار جهود المدينة لتعزيز وسائل النقل العام، قال الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات وقعت أربع اتفاقيات لشراء 637 حافلة متعددة الأحجام متوافقة مع معايير الانبعاثات الأوروبية المنخفضة "يورو 6"، بما في ذلك 40 حافلة كهربائية.
وقالت الهيئة إنه سيتم تسليم الحافلات في عامي 2025 و2026، مضيفة أن هذا يتماشى مع الهدف الاستراتيجي لتحويل أسطول الحافلات العامة بالكامل إلى مركبات كهربائية وتعمل بالهيدروجين بحلول عام 2050.