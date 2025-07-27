2.8 مليون مستخدم يومياً لوسائل النقل العام بدبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأحد، أن متوسط عدد مستخدمي وسائل النقل العام في دبي يومياً خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 2.18 مليون راكب، بزيادة عن نحو 1.98 مليون راكب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.