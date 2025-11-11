28 شهراً من الغموض.. اختفاء أب هندي في دبي وأسرته تناشد الحقيقة

مرت 28 شهراً دون أن يسمع أحد أي خبر عن راكيش كومار جانغيد، البالغ من العمر 39 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال من جونيونو، في ولاية راجستان شمال الهند.

تقول عائلته إن حياتهم انقلبت رأساً على عقب منذ اليوم الذي اختفى فيه في دبي في يوليو 2023.

جاء راكيش إلى الإمارات في 21 يونيو 2023 بتأشيرة سياحية مدتها 60 يوماً. كان راكيش، وهو فني ماهر في تركيب الرخام وعمل سابقاً في أفغانستان والعراق، يأمل في الحصول على وظيفة ثابتة في دبي. في الأسبوعين الأولين، كان يتصل بمنزله يومياً. ثم، في صباح يوم 6 يوليو، تلقت عائلته مكالمة لن تنسى أبداً.

المكالمة الأخيرة الغامضة

في حديثه لـ "الخليج تايمز"، تذكر ماكان لال، شقيق راكيش الأكبر، المكالمة الهاتفية الغامضة التي يعتقد أنها مفتاح اختفاء أخيه.

قال ماكان: "اتصل حوالي الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت الهند (8:20 صباحاً بتوقيت الإمارات) باستخدام هاتف شخص غريب. كان يبدو مضطرباً وسأل عما إذا كانت أختنا الصغرى بخير. ثم قال إن رجلين كانا يتشاجران في الطابق الرابع عشر حيث كان يعمل، وأن أحدهما ادعى أن أختنا قد توفيت."