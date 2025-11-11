28 شهراً من الغموض.. اختفاء أب هندي في دبي وأسرته تناشد الحقيقة

مرت 28 شهراً دون أن يسمع أحد أي خبر عن راكيش كومار جانغيد، البالغ من العمر 39 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال من جونيونو، في ولاية راجستان شمال الهند.
تقول عائلته إن حياتهم انقلبت رأساً على عقب منذ اليوم الذي اختفى فيه في دبي في يوليو 2023.
جاء راكيش إلى الإمارات في 21 يونيو 2023 بتأشيرة سياحية مدتها 60 يوماً. كان راكيش، وهو فني ماهر في تركيب الرخام وعمل سابقاً في أفغانستان والعراق، يأمل في الحصول على وظيفة ثابتة في دبي. في الأسبوعين الأولين، كان يتصل بمنزله يومياً. ثم، في صباح يوم 6 يوليو، تلقت عائلته مكالمة لن تنسى أبداً.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.
في حديثه لـ "الخليج تايمز"، تذكر ماكان لال، شقيق راكيش الأكبر، المكالمة الهاتفية الغامضة التي يعتقد أنها مفتاح اختفاء أخيه.
قال ماكان: "اتصل حوالي الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت الهند (8:20 صباحاً بتوقيت الإمارات) باستخدام هاتف شخص غريب. كان يبدو مضطرباً وسأل عما إذا كانت أختنا الصغرى بخير. ثم قال إن رجلين كانا يتشاجران في الطابق الرابع عشر حيث كان يعمل، وأن أحدهما ادعى أن أختنا قد توفيت."
قال ماكان إنه حاول تهدئة أخيه. "أخبرته أن أختنا موجودة بالفعل، تشرب الشاي بجانبنا. لكن راكيش كان مقتنعاً بأن شيئاً فظيعاً قد حدث. قال إنه لا يملك شريحة هاتف محلية وإنه يتصل من هاتف سيدة في الطابق الأرضي. طلب التحدث إلى زوجته، مانوج، للتأكد من كل شيء." عندما تحدثت مانوج على الهاتف وطمأنته أن كل شيء على ما يرام، ظنت العائلة أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكن راكيش لم يتصل مرة أخرى.
شاهد الفيديو هنا:
مرت الأيام دون أخبار. وعندما فشل راكيش في الرد على الرسائل المتكررة، اتصلت العائلة بالوكيل الذي رتب وظيفته في دبي، لكنهم تلقوا إجابات مراوغة. بعد ذلك، في مارس 2024، أي بعد ثمانية أشهر من اختفائه، أرسل الوكيل إليهم رسالة صوتية يدّعي فيها أن راكيش مسجون وأن على شخص ما القدوم إلى دبي لمساعدته.
طار ماكان على الفور إلى الإمارات. قال: "بحثت في المستشفيات والسجون وحتى المشارح. التقيت بمسؤولين من السفارة والقنصلية وقدمت بلاغاً عن شخص مفقود في مركز شرطة المرقبات. لكن لم يكن هناك أي أثر له."
اضطر ماكان إلى العودة إلى وطنه فجأة بعد وفاة شقيقه الأصغر أثناء نومه. قال ماكان: "لقد فقدنا بالفعل أحد إخوتنا في حادث قطار في مومباي قبل سنوات. بعد اختفاء راكيش، لم يستطع شقيقنا الأصغر تحمل الضغط. كان مضطرباً بشدة وتوفي أثناء نومه. والداي محطمان. لقد فقدا ولدين، ويعيشان كل يوم على أمل أن يعود راكيش بطريقة ما."
في مقطع فيديو شاركته مع "الخليج تايمز"، شوهدت خوشي، ابنة راكيش البالغة من العمر 18 عاماً، وهي تحتضن صورة مؤطرة لوالدها وتناشد المساعدة. كان صوتها يرتجف وهي تصف ظروف اختفائه وتناشد أي شخص يمكنه المساعدة في تعقبه. وقالت: "الرجاء مساعدتنا في العثور على والدنا." وظهرت في الإطار والدتها مانوج، وشقيقاها الأصغر سناً، وجدها، وعمها ماكان لال، يقفون معاً وأيديهم متشابكة في منزلهم.
ناشدت العائلة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وتحدثت إلى العديد من وسائل الإعلام، لكنهم يقولون إنه لم يتمكن أحد من إخبارهم بما حدث لراكيش.
من جهتها، قالت القنصلية العامة للهند في دبي إنها تتابع القضية مع السلطات المحلية منذ أغسطس 2023. وذكرت القنصلية، في رسالة خطية موجهة إلى العائلة، أنها طلبت معلومات من وزارة الخارجية الإماراتية ودوائر حكومية أخرى في جميع الإمارات، بما في ذلك السجون والمستشفيات والمشارح. وأضافت أن تأشيرة راكيش انتهت في 19 أغسطس 2023، وأن جهود تعقبه مستمرة.
ورداً على استفسار "الخليج تايمز" الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم القنصلية إن أحدث المعلومات الواردة من السلطات المحلية تشير إلى أن راكيش يُعتقد أنه موجود داخل الإمارات، ولم يتم تسجيل أي قضية جنائية ضده. ولا يزال بلاغ التغيب مسجلاً في مركز شرطة المرقبات.
في جونيونو بالهند، تعيش عائلة جانغيد في قبضة عدم اليقين. يجلس والدا راكيش المسنان بجانب البوابة كل يوم، على أمل سماع أي خبر عن ابنهما.
قال ماكان: "نريد فقط أن نعرف الحقيقة. إذا كان على قيد الحياة، فلنتحدث إليه. وإذا لم يكن كذلك، فعلى الأقل أخبرونا بما حدث حتى ينعم والداي بالسلام."
بعد ما يقرب من عامين ونصف، لا تزال العائلة متمسكة بالأمل في أن الرجل الذي جاء إلى دبي بحثاً عن عمل سيعود يوماً ما إلى منزلهم.