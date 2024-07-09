27 أكتوبر:"الاتحاد للطيران" رحلات يومية إلى بوسطن

أعلنت الاتحاد للطيران أنها ستقوم بتسيير رحلة واحدة يومياً بين بوسطن وأبو ظبي اعتباراً من يوم 27 أكتوبر.ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من قيام الاتحاد للطيران بإعلان بوسطن كوجهة رابعة لها في الولايات المتحدة، بعد شيكاغو ونيويورك وواشنطن العاصمة.

ويتيح مطار زايد الدولي في أبو ظبي للضيوف تخليص عمليات التفتيش الخاصة بالهجرة والجمارك الأمريكية قبل الصعود إلى الطائرة، حيث يضم المطار المنشأة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود الوحيدة في الشرق الأوسط.، ومع إجراء كافة الفحوصات قبل الإقلاع من الإمارات العربية المتحدة، يتاح للمسافرين إلى الولايات المتحدة بعد الهبوط أخذ حقائبهم والمغادرة بكل بساطة.

وبالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات من بوسطن هذا الخريف، ستبدأ الاتحاد للطيران أيضاً في تشغيل طائرتها من طراز إيرباص A350 مرة واحدة يومياً إلى مطار تورونتو بيرسون في كندا، بدءاً من 27 أكتوبر.

تعمل طائرة إيرباص A350 بمحركات رولز رويس ترينت XWB، وهي واحدة من أكثر أنواع الطائرات كفاءة في العالم. وتستهلك الطائرة وقوداً أقل بنسبة 25% وتستهلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل مقارنة بالطرازات السابقة.

وقال "أريك دي"، الرئيس التنفيذي للإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تضع طائرة إيرباص A350 معايير جديدة للسفر الجوي مع زيادة الكفاءة والراحة. ويتماشى تقديم طائرة A350 إلى تورنتو مع استراتيجيتنا لتوسيع شبكتنا وتلبية الطلب المتزايد من العملاء، وتسيّر رحلات الاتحاد للطيران اليومية من مطار بوسطن لوغان الدولي إلى أبوظبي طائرة حديثة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، والتي تضم استوديوهات درجة رجال الأعمال الشهيرة ومقاعد الدرجة السياحية الذكية".