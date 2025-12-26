26 مليون درهم مكافأة حاكم الشارقة لإنجازات الأندية الرياضية 2024-2025

قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، بمكافأة الأندية الرياضية في الشارقة بمبلغ 26 مليون درهم لإنجازاتها خلال موسم 2024-2025. وتعترف هذه المكافأة بجهودهم المتميزة ونتائجهم الجديرة بالثناء على مختلف المستويات.
تعكس هذه التوجيهات دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للقطاع الرياضي والتزامه بتحفيز الأندية واللاعبين والكوادر الفنية والإدارية لمواصلة مساهماتهم، وتعزيز مكانة الإمارة على الخريطة الرياضية المحلية والإقليمية، وزرع ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية.
وستستفيد من المكافأة الأندية التي حققت هذه الإنجازات، مما يعزز قدراتها ويدعم تطوير رياضاتها المختلفة، ويساهم في إعداد وجاهزية اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية للأحداث القادمة.
سيضمن ذلك استدامة التميز الرياضي، ومواصلة السعي لتحقيق الإنجازات والألقاب، وترسيخ حضور أندية الشارقة على المستويين المحلي والقاري.
وتم تكريم 21 نادياً في الإمارة حققت ألقاباً وبطولات في الموسم الماضي. شملت هذه الأندية 12 نادياً رياضياً: الشارقة، كلباء، شركة كلباء لكرة القدم، البطائح، شركة البطائح لكرة القدم، خورفكان، شركة خورفكان لكرة القدم، الحمرية، دبا الحصن، الذيد، المدام، و مليحة.
كما شملت الجوائز 9 أندية متخصصة: نادي الشارقة للفروسية والسباق، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي الشارقة للرياضات البحرية، نادي الشارقة للشطرنج، نادي الشارقة للفتيات للشطرنج، نادي الثقة للمعاقين، نادي خورفكان للمعاقين، نادي الشارقة للصقارين، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة.