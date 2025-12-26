26 مليون درهم مكافأة حاكم الشارقة لإنجازات الأندية الرياضية 2024-2025

وتم تكريم 21 نادياً في الإمارة حققت ألقاباً وبطولات في الموسم الماضي. شملت هذه الأندية 12 نادياً رياضياً: الشارقة، كلباء، شركة كلباء لكرة القدم، البطائح، شركة البطائح لكرة القدم، خورفكان، شركة خورفكان لكرة القدم، الحمرية، دبا الحصن، الذيد، المدام، و مليحة.