253 منطقة للشواء في 28 حديقة بأبوظبي استعداداً للشتاء
مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة، تتحوّل الحدائق العامة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى ملاذٍ هادئ للسكان والسياح. واستعداداً لاستقبال عشاق الهواء الطلق، دعت بلدية أبوظبي السكان إلى ضرورة استخدام المناطق المُخصصة للشواء داخل الحدائق.
وحثّت البلدية زوّار الحدائق على استخدام هذه المناطق المُخصصة للشواء، وذلك للمحافظة على نظافة الحديقة وتعزيز الاستدامة وتوفير بيئة صحية ونظيفة لجميع الزوّار.
ولضمان تجربة شواء آمنة ومريحة، توفر البلدية منصات خرسانية مخصصة للزوّار، بالإضافة إلى حاويات للتخلص من النفايات وبقايا الفحم بشكل آمن دون الإضرار بالمساحات الخضراء والأشجار في الحدائق.
وقالت الهيئة أنها خصصت نحو 253 مكاناً للشواء في 28 حديقة ومتنزهاً داخل وخارج جزيرة أبوظبي، كما حددت البلدية الأماكن الخارجية التي تشمل هذه المناطق.
في جزيرة أبوظبي، تتوفر مناطق مخصصة للشواء في الحدائق والمتنزهات التالية:
الحديقة الرسمية
حديقة المطار القديم
حديقة العائلة 1
حديقة العائلة 2
حديقة التراث
حديقة التراث 4
حديقة التراث 5
حديقة الزعفرانة
حديقة الدلافين
حديقة النهدة
حديقة الخليج العربي 1
حديقة الخليج العربي 2
حديقة البوم
حديقة المزون (شاطئ القرم)
حديقة النوفل
في مدينة خليفة، تم تخصيص مناطق للشواء في الحدائق والمتنزهات التالية:
حديقة الجوري
حديقة الفن
حديقة الأرجوان
حديقة القاضي
حديقة البيرق
حديقة برجيل
ساحة الشامخة
حديقة الفانوس في مدينة الشامخة
حديقة ربدان
ساحة الرحبة
حديقة الوثبة
حديقة السلامية
ونظّمت الهيئة حملة توعوية شاملة تحت شعار "استمتع بشويتك وحافظ على مكانك"، وذلك في كافة المناطق والمدن الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية.