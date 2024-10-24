253 منطقة للشواء في 28 حديقة بأبوظبي استعداداً للشتاء

مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة، تتحوّل الحدائق العامة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى ملاذٍ هادئ للسكان والسياح. واستعداداً لاستقبال عشاق الهواء الطلق، دعت بلدية أبوظبي السكان إلى ضرورة استخدام المناطق المُخصصة للشواء داخل الحدائق.

وحثّت البلدية زوّار الحدائق على استخدام هذه المناطق المُخصصة للشواء، وذلك للمحافظة على نظافة الحديقة وتعزيز الاستدامة وتوفير بيئة صحية ونظيفة لجميع الزوّار.

ولضمان تجربة شواء آمنة ومريحة، توفر البلدية منصات خرسانية مخصصة للزوّار، بالإضافة إلى حاويات للتخلص من النفايات وبقايا الفحم بشكل آمن دون الإضرار بالمساحات الخضراء والأشجار في الحدائق.

وقالت الهيئة أنها خصصت نحو 253 مكاناً للشواء في 28 حديقة ومتنزهاً داخل وخارج جزيرة أبوظبي، كما حددت البلدية الأماكن الخارجية التي تشمل هذه المناطق.