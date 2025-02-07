250 ألف درهم مقابل ليلتان بدبي في عيد الحب
يقولون أن الحب لا يقدر بثمن، لكن فندقاً في دبي يعيد كتابة قواعد الرومانسية من خلال أضخم وأروع عرض حب في عيد الحب هذا العام.
مقابل 250 ألف درهم، سيحظى الزوجان بإقامة لمدة ليلتين في فندق فاخر مليء بالفخامة التي لا تضاهى. تتضمن الباقة تجربة تناول طعام خاصة في الجناح مع قائمة طعام مخصصة، وكابانا خاصة على الشاطئ مع خادم شخصي، وعشاء خاص على متن يخت تحت النجوم مصحوباً بأداء حي للقيثارة. ولإكمال هذه التجربة الفاخرة، يمكن للزوجين الاسترخاء في حمام مضاء بالشموع ومزين ببتلات الورد المصممة خصيصاً لهم.
لكن الرومانسية لا تتوقف عند هذا الحد. تبدأ رحلة عيد الحب الخاصة بهما بأسلوب أنيق عندما يصلان في سيارة رولز رويس، حيث سيستقبلهما دبدوب ضخم مصنوع من أكثر من 2000 زهرة.
وللاستمتاع بمناظر خلابة لدبي، يمكن للزوجين أيضاً ركوب طائرة هليكوبتر خاصة للاستمتاع بمنظر جوي رومانسي للمدينة. ولإضافة لمسة من الفخامة، سيتلقون هدية تذكارية فريدة: دبدوب مصنوع يدوياً من الزهور من تصميم "فلاورد"، والذي وصفه الفندق بأنه "أكبر وأفخم رمز للحب تم ابتكاره على الإطلاق".
ويؤكد فندق "ريكسوس بريميوم دبي"، صاحب هذا العرض الفاخر، على حصرية الباقة التي تبلغ قيمتها 250 ألف درهم، حيث إنها متاحة لزوجين واحد فقط.
وقال الفندق يوم الجمعة: "مع التركيز على الحصرية، فإن هذه التجربة الفريدة متاحة لزوجين واحد فقط - لأن الرومانسية الحقيقية نادرة، وكذلك فرصة كهذه"، مضيفاً أن "باقة عيد الحب هذه توفر كل ما يحتاجه الزوجان لإقامة مليئة بالدلال والرفاهية".
أعلن فندق ريكسوس بريميوم دبي أن باقة عيد الحب الخاصة متاحة للحجز في الفترة من 12 إلى 16 فبراير.
فيلا مكونة من 10 غرف نوم مع حديقة
ورغم أن هذا قد يبدو بمثابة عرض لا مثيل له للرومانسية، إلا أن دبي ليست غريبة على تجارب عيد الحب الباذخة.
في العام الماضي، قدم منتجع بانيان تري دبي باقة رومانسية لفيلا بسعر 250 ألف درهم إماراتي للزوجين في الليلة، تشمل عشاء حميم على متن يخت خاص، وجلسات سبا شخصية، وخدمات خادم خاص على مدار الساعة.
كان العرض يشمل فيلا فاخرة مكونة من 10 غرف نوم مع حديقة خاصة ومسبح لا متناهي يمكن التحكم في درجة حرارته، بالإضافة إلى الوصول إلى شاطئ خاص. كما تضمن العرض تجربة تناول الطعام تحت النجوم بجانب المحيط، إلى جانب خدمات الاستلام والتوصيل المعتادة.
وكشف فحص سريع أجرته صحيفة خليج تايمز للفندق يوم الجمعة أنه لن يتم طرح هذا العرض لهذا العام.
عشاء بـ 29500 درهم
بالنسبة للأزواج الذين يبحثون عن تجربة طعام فريدة من نوعها في عيد الحب هذا، إليكم شيئ سيأخذكم فعلياً تحت سطح البحر: عشاء في مطعم شهير تحت الماء.
يقدم مطعم أوسيانو في أتلانتس النخلة عرضاً حصرياً بسعر 29500 درهم إماراتي للزوجين، يشمل عشاءً فخماً مع قائمة طعام محددة، ومشروبات لويس رويدرير مجانية، وطاولة خاصة داخل حوض أسماك، بالإضافة إلى هدية فاخرة وباقة زهور كبيرة. وما يميز هذا العرض هو أن غواصاً سيقوم بالسباحة داخل حوض الأسماك لتوصيل رسالة شخصية إلى من تحب.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة بأسعار معقولة، يقدم مطعم أوسيانو ثلاث باقات إضافية بأسعار 18500 درهم و9500 درهم و5500 درهم للفئات البلاتينية والذهبية والفضية على التوالي. ورغم أن هذه الباقات لا تشمل توصيل الرسائل تحت الماء، إلا أنها تقدم تجربة طعام رومانسية راقية مع قائمة طعام مميزة وأجواء استثنائية.