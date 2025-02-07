250 ألف درهم مقابل ليلتان بدبي في عيد الحب

وقال الفندق يوم الجمعة: "مع التركيز على الحصرية، فإن هذه التجربة الفريدة متاحة لزوجين واحد فقط - لأن الرومانسية الحقيقية نادرة، وكذلك فرصة كهذه"، مضيفاً أن "باقة عيد الحب هذه توفر كل ما يحتاجه الزوجان لإقامة مليئة بالدلال والرفاهية".

أعلن فندق ريكسوس بريميوم دبي أن باقة عيد الحب الخاصة متاحة للحجز في الفترة من 12 إلى 16 فبراير.