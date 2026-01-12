250 ألف درهم لـ 5 مقيمين من سحب"بيج تيكيت"

حقق سوني كيه طومسون، مهندس صيانة يبلغ من العمر 28 عامًا من كيرالا ويعيش في الشارقة، فوزه الأول بعد مشاركته لمدة أربعة أشهر فقط. وقال إنه يخطط لتقاسم الجائزة مع مجموعة الأصدقاء الذين يلعب معهم بانتظام. وقال: "أشتري التذاكر كل شهر مع 10 أصدقاء، لذا كان هذا الفوز مشجعًا للغاية في بداية رحلتي مع Big Ticket".