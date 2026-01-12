250 ألف درهم لـ 5 مقيمين من سحب"بيج تيكيت"

أعلن المنظمون أن خمسة فائزين من الهند وبنغلاديش فازوا مجتمعين بمبلغ 250 ألف درهم في السلسلة 282 من Big Ticket، حيث حصل كل فائز على 50 ألف درهم. ويضم الفائزون أربعة مواطنين هنود من كيرالا ومقيم بنغلاديشي في الإمارات.
حقق سوني كيه طومسون، مهندس صيانة يبلغ من العمر 28 عامًا من كيرالا ويعيش في الشارقة، فوزه الأول بعد مشاركته لمدة أربعة أشهر فقط. وقال إنه يخطط لتقاسم الجائزة مع مجموعة الأصدقاء الذين يلعب معهم بانتظام. وقال: "أشتري التذاكر كل شهر مع 10 أصدقاء، لذا كان هذا الفوز مشجعًا للغاية في بداية رحلتي مع Big Ticket".
يشارك ريسا مارامثوتاتيل شاه، فني عام يبلغ من العمر 65 عامًا من كيرالا، في Big Ticket منذ 15 عامًا. وهو مقيم في دبي منذ ثلاثة عقود، ويشتري التذاكر شهريًا مع مجموعة من 20 صديقًا.
قال: "غمرتني السعادة عندما اكتشفت فوزي"، مضيفًا أنه ينوي الاستمرار في المشاركة وتقاسم الجائزة مع مجموعته.
يشتري ريكسي أبراهام تشاكو، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر 50 عامًا ويعيش في دبي، التذاكر بشكل مستقل منذ خمس سنوات. وقال إن الفوز جاء مفاجأة ويخطط لاستخدام جزء من الجائزة لدعم القضايا الخيرية. وقال: "آمل أن أدعم الجمعيات الخيرية بانتظام وأشارك الأرباح مع الآخرين".
فائز آخر، ساجو أنات سوبرا مانيان موهانان أنات موهانان، مهندس يبلغ من العمر 45 عامًا من كيرالا ومقيم في أبوظبي، يشارك منذ أربع سنوات. وقال إنه يخطط لتقاسم الجائزة مع الأصدقاء ومواصلة المشاركة في السحوبات المستقبلية.
حقق الفائز الخامس، محمد بكتير إم دي عبد الفضل، مساعد مدير مراقبة الجودة البالغ من العمر 45 عامًا من بنغلاديش، فوزه الأول في Big Ticket في محاولته الثانية فقط. وقال المقيم في دبي منذ عام 2008، إن الجائزة ستساعده في شراء عقار في وطنه ودعم الأسر المحرومة ودار للأيتام في بنغلاديش.
قال: "كنت سعيدًا للغاية لسماع الخبر"، مضيفًا أنه يخطط لمواصلة المشاركة.
قالت بيج تيكت إن حملتها لشهر يناير تتضمن جائزة كبرى بقيمة 20 مليون درهم، وخمس جوائز ترضية بقيمة مليون درهم لكل منها، وسحوبات إلكترونية أسبوعية تمنح 50 ألف درهم، وجوائز سيارات فاخرة تشمل بي إم دبليو X5 ورينج روفر فيلار، مع سحوبات مجدولة على مدار الشهر.
تتوفر التذاكر عبر الإنترنت وفي الأكشاك بمطار زايد الدولي ومطار العين.