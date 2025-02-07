250 ألف درهم لرجل أعمال في سحب "بيج تيكت"
فاز رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاماً من تشيناي، والذي كان يشتري "بيج تيكت" منذ عام 2017، أخيراً بمبلغ 250 ألف درهم في السحب الإلكتروني لهذا الأسبوع.
وبعد سماعهما لأول مرة عن "بيج تيكت" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح "شانافاس كانوث حمزة" وصديق مقرب له يشترون التذاكر كل شهر بشكل تقليدي، على أمل أن يحالفهما الحظ يوماً ما.
"كنت في منتصف اجتماع عندما بدأ هاتفي يرن بلا توقف. في البداية، اعتقدت أنها مكالمة غير مرغوب فيها بسبب الرقم الدولي، ولكن في اللحظة التي رفعت فيها سماعة الهاتف وسمعت صوت "ريتشارد"، عرفت أنها مكالمة حقيقية. إن الإثارة التي شعرت بها في تلك اللحظة لا توصف - ما زلت في غاية السعادة! إن الفوز بهذه الجائزة الرائعة سيسمح لي بالاستثمار بشكل أكبر في عملي"، كما قال في إشارة إلى مقدم برنامج "بيج تيكت" الشهير.
وأضاف: "رسالتي للآخرين بسيطة: إذا كنت تريد الفوز بإحدى جوائز "بيج تيكت"، فعليك المشاركة في واحدة منها. الفرصة متاحة للجميع!".
ولم يكن "شانافاس" الفائز الوحيد الذي حصل على جائزة قدرها 250 ألف درهم في سحب هذا الأسبوع.
وكان الفائز المحظوظ الآخر هذا الأسبوع هو "براديب كوروفيلا جاكوب". وهو من أصل هندي ويقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة. وقد اشترى تذكرته الفائزة عبر الإنترنت.
وفي فبراير، سيحصل أحد حاملي التذاكر المحظوظين على جائزة كبرى مذهلة قدرها 20 مليون درهم إماراتي.
وستعود مسابقة الفوز الكبير، وهي لعبة تدوير العجلة الممتعة، حيث يحصل العملاء الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و23 فبراير على فرصة الاختيار لحضور السحب المباشر في 3 مارس والفوز بجوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم. وسيتم الكشف عن أسماء المشاركين الأربعة المؤكدين على موقع "بيج تيكت" الإلكتروني في 1 مارس.
وتتضمن حملة شهر فبراير سحبين مذهلين على سيارات الأحلام. حيث سيقام سحب سيارة "مارزيراتي جريكال" في 3 أبريل، بينما من المقرر أن يقام سحب سيارة "رانج روفر فيلار" في 3 مارس.
تتوفر التذاكر عبر الإنترنت على موقع www.bigticket.ae أو في المكاتب المتواجدة في مطار زايد الدولي ومطار العين.