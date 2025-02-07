250 ألف درهم لرجل أعمال في سحب "بيج تيكت"

"كنت في منتصف اجتماع عندما بدأ هاتفي يرن بلا توقف. في البداية، اعتقدت أنها مكالمة غير مرغوب فيها بسبب الرقم الدولي، ولكن في اللحظة التي رفعت فيها سماعة الهاتف وسمعت صوت "ريتشارد"، عرفت أنها مكالمة حقيقية. إن الإثارة التي شعرت بها في تلك اللحظة لا توصف - ما زلت في غاية السعادة! إن الفوز بهذه الجائزة الرائعة سيسمح لي بالاستثمار بشكل أكبر في عملي"، كما قال في إشارة إلى مقدم برنامج "بيج تيكت" الشهير.