250 ألف درهم تعويضا لرجل بترت ساقه في حادث مروري بأبوظبي

حكمت محكمة في أبوظبي برفض طلب رجل يبلغ من العمر 31 عاماً الحصول على تعويض يزيد عن مليوني درهم عن الإصابات البالغة التي لحقت به جراء حادث مروري، ومنحته بدلاً من ذلك 250 ألف درهم.