250 ألف درهم إنفاق طلاب الإمارات على مستشاري التعليم للدراسة في الخارج

وعندما تواصلت "آنيا راجبوت" مع شركة استشارية في نهاية الصف العاشر، تعتقد والدتها "بونام تشوتيلال" أنهم تأخروا إلى حد ما.

وقالت :"تساعد هذه المعاهد في عملية التقديم للكليات، كما تجعل الطالب يفهم المواضيع التي يجب عليه اختيارها في سنواته اللاحقة، من الجيد للطالب أن يركز على هذا الموضوع منذ الصف التاسع. وتعتبر المعاهد مثل "Hale" جيدة حقاً لأنها تجد مستشاراً بناءً على الأفرع التي اختارها الطالب. وقالت بونام: "إنهم يقومون بإجراء اختبارات القياس النفسي لمجموع مهارات الطالب وتحديد الدورات على أساس نقاط قوتهم".