250 ألف درهم إنفاق طلاب الإمارات على مستشاري التعليم للدراسة في الخارج
مع حرص عدد كبير من الطلاب في دولة الإمارات على الدراسة في الدول الغربية، وخاصة المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، والعديد منهم يتطلعون إلى الجامعات المرموقة، يعمل أولياء الأمور على التخطيط لقبول أبنائهم بشكل مسبق. ومع اقترابهم من السنة الثانية، يبدأ الآباء بطلب التوجيه المهني.
ومن المعروف أن العديد من الطلاب ينفقون ما يصل إلى 250 ألف درهم إماراتي لبناء ملفاتهم الشخصية عندما يتواصلون مع مستشاري التعليم المهني لبرامج الإرشاد الخاصة بهم.
وغالباً ما يبدأ الطلاب عملية التقديم للكلية بطريقة غير متكافئة، وذلك لوجود كميات مختلفة من الموارد المالية والاجتماعية والثقافية المتاحة لهم.
وعندما تواصلت "آنيا راجبوت" مع شركة استشارية في نهاية الصف العاشر، تعتقد والدتها "بونام تشوتيلال" أنهم تأخروا إلى حد ما.
وقالت :"تساعد هذه المعاهد في عملية التقديم للكليات، كما تجعل الطالب يفهم المواضيع التي يجب عليه اختيارها في سنواته اللاحقة، من الجيد للطالب أن يركز على هذا الموضوع منذ الصف التاسع. وتعتبر المعاهد مثل "Hale" جيدة حقاً لأنها تجد مستشاراً بناءً على الأفرع التي اختارها الطالب. وقالت بونام: "إنهم يقومون بإجراء اختبارات القياس النفسي لمجموع مهارات الطالب وتحديد الدورات على أساس نقاط قوتهم".
جلسات شخصية عبر الإنترنت
في الشركة الاستشارية، تشارك "Aanya" في الفصول الدراسية مرتين أسبوعياً، بالتناوب بين الجلسات الشخصية واجتماعات الـ"Zoom". مدة كل جلسة من 45 إلى 50 دقيقة.
"إن البدء من الصف التاسع يعد أكثر فعالية من حيث التكلفة لأن النفقات موزعة على أربع سنوات. على سبيل المثال، يمكن أن يكلف التخطيط لـ 12 جامعة في الولايات المتحدة حوالي 40 ألف درهم في الصف التاسع، و42 ألف درهم في الصف العاشر، وما بين 45 ألف درهم و46 ألف درهم في الصف الحادي عشر. علاوة على ذلك، تبلغ تكلفة استمارة القبول في كل جامعة 500 دولار. لذلك، يُنصح بشدة البدء في إنشاء ملف التعريف الخاص بك مبكراً لتحديد مكانتك بشكل أفضل. كان هناك مستشار آخر تواصلت معه لكننا لم نختاره لأنهم كانوا يقدمون دروس على الـZoom فقط.
وقالت بونام إن هذه الشركات تنصح الطلاب بشأن اختيار الأنشطة اللامنهجية (ECAs) والتدريب الداخلي والبرامج الصيفية والجمعيات المهمة للانضمام إليها. "تلعب البرامج الصيفية دوراً حاسماً في تعزيز ملف الطالب، ويتم اختيار الجامعات بعناية في جميع أنحاء العالم ليتقدم إليها الطلاب. وقد عمل بعض المستشارين في تلك الجامعات ولديهم شبكة علاقات هناك”.
"في الواقع، يحفز مستشار ابنتي على تغيير الأفرع بناءً على مهاراتها".
وقالت بونام إن مستشاري التعليم ينصحون الآباء أيضاً بالقيام بزيارات جامعية إن أمكن، "نحن نخطط للقيام بذلك هذا الصيف، فهو يساعدك على فهم الطريقة التي تعمل بها الكليات وأنظمة الرعاية الصحية وجوانب السلامة هناك".
نصيحة شخصية
وجد "جاكوب جورج"، وهو وافد هندي من أصل تركمانستاني في الإمارات ويتخصص حالياً في هندسة الطيران في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجد صعوبة في الحصول على استشارة شخصية بشأن طلبات التقديم في الولايات المتحدة في مدرسته التي تطبق المنهج البريطاني.
"لذلك، كانت الاستشارة التي تلقيتها أكثر فائدة بالنسبة لي لأنني كنت أتقدم بطلب للالتحاق بالجامعات الأمريكية فقط في البداية، وكان التحدي الأكبر الذي واجهته هو من أين أبدأ وما الذي تريد الجامعات رؤيته بالضبط في التقديم. قال جاكوب: "من خلال الاجتماعات وورش العمل التي نظمها هيل، تمكنت بسهولة من اتمام هذه العملية".
وقال إن المستشار التعليمي ساعده في اختيار الجامعات بناءً على ما يريد التخصص فيه وساعده في تصنيف تلك الجامعات إلى ثلاث فئات.
"كانت هذه الفئات هي "الوصول والهدف والسلامة". ومن خلال تصنيف الجامعات، تمكنت من التأكد من أن لدي قائمة متوازنة من الكليات التي تقدمت إليها مما يزيد من فرص قبولي".
وأضاف: "عندما تم رفضي من جامعة "كورنيل"، شعرت في البداية بالإحباط الشديد. ومع ذلك، دفعتني هذه النكسة إلى الالتحاق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، والتي يمكن القول إنها أكثر شهرة وأكثر ملاءمة لي ولأهدافي".
يستفيد غير المقيمين من الخدمات هنا
ومن الجدير بالذكر أنه حتى المقيمين في بلدان أخرى يتجهون إلى مقدمي خدمات التعليم المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قال أحد خريجي الثانوية العامة السوريين، والذي تم قبوله مؤخراً في جامعة "براون" ومن المقرر أن يبدأ سنته الأولى في خريف هذا العام، إنه تقدم بطلب إلى منظمة غير ربحية تساعد الطلاب السوريين في عملية التقديم للجامعات الأجنبية.
وقال محمد سعود : "تم ربطي ببرنامجهم المجاني للحصول على منحة دراسية، وساعدوني في تحديد الكليات المناسبة لي ومعرفة أين تكمن اهتماماتي وفي فهم ما تبحث عنه كلية معينة وكذلك تقييم نفسي لمعرفة ما إذا كنت المرشح المناسب الذي سيحقق النجاح في الحرم الجامعي الخاص بهم".
وفي الوقت نفسه، توفر بعض منظمات التعليم الدولية استشارات مجانية للدراسة في الخارج والتعليم في الخارج في دولة الإمارات العربية المتحدة.
"آي دي بي" على سبيل المثال، تعمل على مساعدة الطلاب في فرص الدراسة المختلفة. وبما أن هذا المعهد يسجل كميات هائلة، فإن الكثيرين يختارون الاهتمام المخصص.
التزام مالي كبير بلا ضمان
وقالت الوافدة الهندية "شيتال سيبال": "لم نفعل أي شيء من أجل بناء الملف التعريفي حتى الآن وأعتقد أنني يجب أن أتوجه إلى مستشار ليرشدنا بشكل صحيح، وهذا من شأنه أن يساعد ابني. ويعد بناء الملف التعريفي أمراً مهماً بشكل خاص للجامعات الأمريكية الكبرى".
لكن "شيتال" تواجه معضلة. وقال ابنها الذي يدخل السنة العاشرة، إنه إذا قرر متابعة الاقتصاد والرياضيات، فسوف يمنحون الأولوية للمملكة المتحدة.
وأضاف: "إذا اختار الخط الفني، فسنعطي الأولوية للولايات المتحدة ونطلب خدمات من هؤلاء المستشارين. أريد الاستفادة من الصيف بشكل صحيح. ويتقاضى المستشارون الأفراد 15000 درهم سنوياً، وإذا ذهبت إلى شركات كبيرة مثل "Hale وCrimson" فإنهم يتقاضون حوالي 40000 درهم إلى 45000 درهم اعتماداً على الباقة. وبعد كل هذه المحاولات، ليس هناك ضمان للقبول. وبينما يشعر البعض بعدم الحاجة إلى كل هذا، هناك من يشعر بالحيرة ويحتاج إلى الوضوح. وهناك آخرون طموحون للغاية ولا يمانعون في الإنفاق على هؤلاء المستشارين المهنيين.
التكاليف والمنافسة
وقال مستشارو التعليم إنه نظراً للاستثمار المالي الكبير والتخطيط المطلوب، فإن المناقشات من جانب أولياء الأمور يجب أن تبدأ في وقت مبكر.
وقال شفيق مكاوي، المستشار التعليمي في مجموعة هيل التعليمية: "يعد الموقع عاملاً حاسماً، خاصة بالنسبة للطلاب الدوليين الذين يواجهون تكاليف إضافية ومنافسة على نطاق عالمي، ويمكن أن تختلف تكلفة انشاء الملف التعريفي بشكل كبير بناءً على المشاركة الاستباقية للطالب والفرص التي يسعى لتحقيقها. ويمكن أن يشمل ذلك البرامج الصيفية والدروس الخصوصية والدورات وفرص البحث، وقد يتراوح الالتزام المالي من 50.000 درهم إلى 250.000 درهم على مدار سنوات الدراسة الثانوية، وبما يتناسب مع الرحلة الفريدة لكل طالب. ومن الضروري أن نتذكر أن هذه العملية فردية للغاية، وأن قيمة التجارب ستختلف".