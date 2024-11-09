2.5 مليون زهرة تزين دبي ضمن مشاريع التشجير الجديدة

في عام 2023، قامت بلدية دبي بزراعة أكثر من 185 ألف شجرة، بمعدل 500 شجرة يوميًا. كما توسعت المساحة الخضراء في الإمارة بمقدار 234 هكتارًا في عام 2023، مقابل 170 هكتارًا في عام 2022.