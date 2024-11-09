2.5 مليون زهرة تزين دبي ضمن مشاريع التشجير الجديدة
دبي عبارة عن صحراء تزدهر فيها الأزهار بكثرة. وبينما تركز السلطات على تشجيع النقل الآمن، فإنها تهدف أيضًا إلى جعل الرحلة على طرق الإمارة ممتعة بصريًا. مع ناطحات السحاب والجسور بجوار المساحات الخضراء المورقة، تمزج الدولة بين المجال الطبيعي والمجال الحديث.
وبتكلفة إجمالية بلغت 245 مليون درهم، تم إنجاز 7 مشاريع جديدة لتشجير وتجميل التقاطعات الرئيسة على شارعي الشيخ زايد والخيل، ضمن مشروع دبي الخضراء.
وتسعى المشاريع إلى خلق هوية بصرية تجمع بشكل فريد بين الطابع الحضري والمساحات الخضراء الواسعة وفقًا لأعلى ممارسات الزراعة المستدامة على قدم المساواة مع المعايير العالمية. وتنمو 2.5 مليون زهرة ونباتات الزينة إلى جانب 6500 شجرة، وتتكامل مع أنظمة ري متطورة موفرة للمياه.
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وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: "تؤكد هذه المشاريع التزامنا بتطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز بيئة صحية ومريحة للسكان والزوار، وتعزيز نوعية الحياة من خلال توسيع المساحات الخضراء، ودعم الاستدامة البيئية، وتحسين الموارد الطبيعية من خلال أنظمة الري الذكية التي تضمن الاستهلاك الأمثل للمياه".
وتم تنفيذ المشروع تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
في عام 2023، قامت بلدية دبي بزراعة أكثر من 185 ألف شجرة، بمعدل 500 شجرة يوميًا. كما توسعت المساحة الخضراء في الإمارة بمقدار 234 هكتارًا في عام 2023، مقابل 170 هكتارًا في عام 2022.
تقاطعات شارع الشيخ زايد
تم إجراء زراعة واسعة النطاق عبر التقاطعات الرئيسية على شارع الشيخ زايد، الشريان الرئيسي في دبي.
وتم إنجاز أربعة مشاريع رئيسية شملت تجميل التقاطعات مع شارعي اليلايس والجميل (جرن السبخة سابقاً)، بالإضافة إلى جوانب شارع الشيخ زايد من تقاطعه مع شارع أم سقيم حتى شارع اليلايس، كما تم إنجاز أعمال التشجير على جانبي شارع الشيخ زايد في الاتجاهين بمساحة 250 ألف متر مربع.
غطت المشاريع في منطقةشارع الشيخ زايد مساحة إجمالية قدرها 843000 متر مربع، ونحو 1.5 مليون شتلة من الزهور والنباتات، و3500 شجرة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق 290000 متر مربع من نشارة التربة، مما منع تآكل التربة بشكل فعال مع إضافة جمال طبيعي ومتطور للمنطقة.
تقاطعات شارع الخيل
وتضمنت أعمال تجميل تقاطعات شارع الخيل ثلاثة مشاريع رئيسية، بمساحة إجمالية تزيد على 625 ألف متر مربع.
وتضمنت هذه المشاريع تقاطعات شارع الخيل مع شارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع أم سقيم، وتضمنت أعمال الزراعة الزخرفية مليون شتلة زهور ونباتات و3 آلاف شجرة و143,654 متراً مربعاً من نشارة التربة.