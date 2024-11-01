25 مليون درهم وسبائك ذهب في "بيج تيكيت أبوظبي"
أعلن سحب "بيج تيكيت أبوظبي" عن جائزة كبرى بقيمة 25 مليون درهم، إلى جانب جوائز ثمينة أخرى. وسيُتيح السحب لفائز واحد فرصة الفوز بهذا المبلغ الضخم. كما تُقدّم "بيج تيكيت" هدايا يومية عبارة عن سبائك ذهب عيار 24 قيراطاً، يزن كلٌّ منها 250 جراماً.
وفضلاً عن ذلك، سيحصل الفائزون في 3 ديسمبر على سيارة "بي ام دبليو 840 آي" (BMW 840i)، بينما سيُجرى سحب على سيارة "مازيراتي جريكيل" (Maserati Grecale) في 3 يناير 2025 لحاملي التذاكر خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
وفي الفترة من 1 إلى 28 نوفمبر، سيقدم السحب عرض "اشتر اثنين واحصل على اثنين"، حيثُ سيحظى المشاركون الذين يشترون تذكرتين بفرصة الحصول على تذكرتين إضافيتين مجاناً!
وعند شراء تذكرتين بقيمة 1000 درهم بين 1 نوفمبر و28 نوفمبر، يدخل المشتركون تلقائياً في سحب "بيج وين" الأسبوعي الذي أُطلق حديثاً. وسيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع، ليصل إجمالي الفائزين إلى أربعة، والذين سينضمون بدورهم إلى سحب "بيج وين" المباشر في 3 ديسمبر. وسيحصل كل فائز في سحب "بيج وين" المباشر في 3 ديسمبر على جوائز تتراوح قيمتها بين 20 ألف درهم و 150 ألف درهم.
يُمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.bigticket.ae، أو من خلال زيارة مكاتب البيع في مطار أبوظبي الدولي ومطار العين.