25 مليون درهم وسبائك ذهب في "بيج تيكيت أبوظبي"

وعند شراء تذكرتين بقيمة 1000 درهم بين 1 نوفمبر و28 نوفمبر، يدخل المشتركون تلقائياً في سحب "بيج وين" الأسبوعي الذي أُطلق حديثاً. وسيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع، ليصل إجمالي الفائزين إلى أربعة، والذين سينضمون بدورهم إلى سحب "بيج وين" المباشر في 3 ديسمبر. وسيحصل كل فائز في سحب "بيج وين" المباشر في 3 ديسمبر على جوائز تتراوح قيمتها بين 20 ألف درهم و 150 ألف درهم.