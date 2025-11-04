25 مليون درهم لمقيم هندي في سحب "بيج تيكيت"

اعترف سارافانان بأنه لم يُدرك فوزه فورًا. "كان هاتفي مُفعّلاً على "عدم الإزعاج" أثناء عملي، ولاحقًا أثناء قيادتي، ففاتتني مكالمات فريق "بيغ تيكيت". لم أُدرك أن أمرًا جللًا قد حدث إلا بعد أن بدأ أصدقائي وعائلتي بالاتصال بي. كنتُ في حالة ذهول تام - لم أعرف كيف أتصرف. كل ما أستطيع قوله هو أنني ممتنٌ للغاية وسعيدٌ للغاية."