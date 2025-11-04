25 مليون درهم لمقيم هندي في سحب "بيج تيكيت"

أعلنت شركة "بيج تيكيت أبوظبي" عن الفائز بالجائزة الكبرى لشهر أكتوبر، حيث فاز مواطن وافد بجائزة ضخمة بلغت 25 مليون درهم إماراتي خلال السحب المباشر الذي جرى يوم الاثنين 3 نوفمبر.
وفاز سارافانان فينكاتاشلام، وهو مهاجر هندي مقيم في أبوظبي، بمبلغ 25 مليون درهم في أحدث سحب، حيث فاز بالجائزة الكبرى بالرقم الفائز 463221.
المهندس البالغ من العمر 44 عامًا من تشيناي، بدأ بشراء تذاكر مسابقة "بيج تيكيت" قبل خمس سنوات بعد أن سمع عنها من زميل سابق. قال: "علمتُ بمسابقة "بيج تيكيت" من زميل كان يشارك بانتظام، بل وفاز بها مرة. هذا ما ألهمني للبدء بشراء التذاكر أيضًا، أحيانًا بمفردي وأحيانًا أخرى مع أصدقائي".
اعترف سارافانان بأنه لم يُدرك فوزه فورًا. "كان هاتفي مُفعّلاً على "عدم الإزعاج" أثناء عملي، ولاحقًا أثناء قيادتي، ففاتتني مكالمات فريق "بيغ تيكيت". لم أُدرك أن أمرًا جللًا قد حدث إلا بعد أن بدأ أصدقائي وعائلتي بالاتصال بي. كنتُ في حالة ذهول تام - لم أعرف كيف أتصرف. كل ما أستطيع قوله هو أنني ممتنٌ للغاية وسعيدٌ للغاية."
عندما سُئل عن كيفية إنفاق أرباحه، قال سارافانان إنه سيناقش الأمر مع عائلته أولًا. وأضاف: "سيُخصص جزءٌ منها لتعليم طفلي، أما الباقي، فأريد أن أتخذ قراراتٍ مدروسة ومستنيرة لمستقبلنا".
شجّع الآخرين على تجربة حظهم، وأضاف: "أعرف الكثيرين الذين يشكّلون مجموعات لمشاركة التذاكر - وقد فعلتُ ذلك أيضًا. إنها طريقة رائعة للمشاركة. إن لم تتمكن من شراء تذكرة بمفردك، انضمّ إلى أصدقائك."
بالإضافة إلى فوز سارافانان الذي غيّر حياته، فاز أربعة مشاركين آخرين بجوائز. فاز لازار جوزيف من الشارقة بجائزة كبرى قدرها 110,000 درهم، بينما تبلغ أقصى جائزة 150,000 درهم. ويعتزم توزيع جائزته على 14 شخصًا، مستخدمًا حصته لتمويل تعليم ابنته.
في هذه الأثناء، فاز ثياجاراجان بيريسوامي، المقيم في أبوظبي منذ عشر سنوات والذي يشتري تذاكر "بيج تيكيت" منذ ست سنوات، بجائزة قدرها 130 ألف درهم إماراتي. ويخطط لاستخدام جائزته لشراء سيارة جديدة، بعد أن استقر مع عائلته مؤخرًا في الهند.
وفاز محمد إلياس من العين بجائزة قدرها 150 ألف درهم، وقال إنه سيتقاسم قيمة الجائزة مع أصدقائه.
حالف الحظ إيجاس يونس أيضًا في السحب، وهو يعتزم توزيع جائزته على عشرة من أصدقائه. وقال إنه سيشتري هدية لزوجته وطفله بحصته.
وفي سحب سيارة الأحلام، فاز مواطن بنجلاديشي من العين برقم الفوز 008475 بسيارة نيسان باترول جديدة كلياً.
يقدم "بيج تيكيت" أيضًا فرصة للفوز بجائزة كبرى قدرها 25 مليون درهم إماراتي في ديسمبر. يجعل "بيج تيكيت" شهر نوفمبر هذا العام مميزًا، بدءًا من سباق وتجربة يخت فاخر في أبوظبي وصولًا إلى جائزة كبرى بملايين الدراهم.
سيدخل العملاء الذين يقومون بشراء تذكرتهم الكبرى في الفترة من 1 إلى 21 نوفمبر تلقائيًا في سحب إلكتروني خاص للحصول على فرصة أن يكونوا من بين 30 فائزًا في تجربة السباق واليخوت الفاخرة.
سيحصل كل فائز على جائزة نقدية قدرها 10,000 درهم إماراتي، ورحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى أبوظبي لحضور عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للسباق في مرسى ياس يومي 6 و7 ديسمبر، مع ضيف واحد. تشمل الرحلة إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق خمس نجوم، وتذاكر لحضور حفلتين موسيقيتين يومي 6 و7 ديسمبر، ومواصلات طوال الرحلة. كما سيحصل الفائزون المقيمون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة على تذاكر طيران ذهابًا وإيابًا، وخدمة نقل من وإلى المطار داخل الإمارات.
خلال فعالية اليخوت التي تستمر ليومين، سيحظى جميع الفائزين الثلاثين بفرصة ربح جوائز نقدية إضافية، بما في ذلك جائزة خاصة بقيمة 250,000 درهم تُمنح مباشرةً على متن اليخت في كلا اليومين. سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثين في الأول من ديسمبر على موقع Big Ticket الإلكتروني. كما سيدخلون في السحب المباشر في الثالث من ديسمبر.
سيدخل جميع العملاء الذين يقومون بشراء تذكرتهم الكبرى في أي وقت بين 1 و30 نوفمبر في السحب المباشر الذي سيقام في 3 ديسمبر، حيث سيحصل فائز محظوظ واحد على الجائزة الكبرى بقيمة 25 مليون درهم.
وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيحصل 10 فائزين محظوظين على فرصة الفوز بجوائز ترضية بقيمة 100 ألف درهم لكل منهم.
إلى جانب سباقات اليخوت الفاخرة والجوائز النقدية، تواصل "بيغ تيكيت" سلسلة سباقات "سيارات الأحلام" الشهيرة. سيتم تقديم سيارة مازيراتي غريكال في سحب 3 ديسمبر، تليها سيارة بي إم دبليو 430i في سحب 3 يناير.
يمكن للعملاء الذين يشترون التذاكر عبر الإنترنت أو في متاجر Big Ticket هذا الشهر الاستمتاع بعروض خاصة على حزم التذاكر، متوفرة طوال الشهر:
تذكرة كبيرة: اشتري تذكرتين واحصل على اثنتين مجانًا
سيارة الأحلام: اشتري تذكرتين واحصل على اثنتين مجانًا
في شهر نوفمبر هذا، تقدم كل تذكرة كبيرة أكثر من فرصة للفوز، فهي تفتح الباب أمام تجارب مثيرة، ورحلات فاخرة، ومكافآت لا تصدق.