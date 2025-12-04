25 مليون درهم لمقيم هندي في السعودية من "بيغ تيكيت"

بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، حصل عشرة فائزين محظوظين على 100,000 درهم لكل منهم كجوائز ترضية. هم محمد كايم الله شيخ محمد ناصر، وافد هندي يعيش في دبي؛ محمد منصور أزاد فضل الكريم، وافد بنغلاديشي من رأس الخيمة؛ أنطونيو بلاساباس، وافد فلبيني يقيم في أبوظبي؛ لين تشاو، وافد صيني في دبي؛ تينتو جيسمون، وافد هندي من عجمان؛ أمرو ميا أشك ميا، وافد بنغلاديشي يعيش في أبوظبي؛ محمد أريف الإسلام محمد جعفر، مقيم بنغلاديشي في عجمان؛ يحيى المصري، وافد كندي في دبي؛ سونيل كومار، وافد هندي من دبي؛ وراكش كومار كودواني، أيضًا وافد هندي يقيم في دبي.