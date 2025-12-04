25 مليون درهم لمقيم هندي في السعودية من "بيغ تيكيت"

تخيل أن تنهي عام 2025 كمليونير، مع 25 مليون درهم في يدك. أعلن بيغ تيكت أبوظبي خلال عرضه المباشر في 3 ديسمبر عن فوز وافد هندي يعيش في السعودية بجائزة شهر نوفمبر. اشترى راجان بي في تذكرته الفائزة (رقم: 282824) في 9 نوفمبر.
كان راجان بي في يشتري بيغ تيكت لمدة 15 عامًا وأخيرًا فاز بالجائزة الكبرى مع مجموعة من زملاء العمل. سيشارك المشرف من كيرالا أموال الجائزة مع 15 زميلًا في المكتب.
واصل بيغ تيكت أيضًا سلسلة سيارات الأحلام الشهيرة - فاز وافد بنغلاديشي محمد روبيل صديق أحمد (رقم التذكرة: 020002) الذي يعيش في أبوظبي واشترى دخوله في 17 نوفمبر بسيارة مازيراتي جريكالي خلال سحب يوم الأربعاء.
بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، حصل عشرة فائزين محظوظين على 100,000 درهم لكل منهم كجوائز ترضية. هم محمد كايم الله شيخ محمد ناصر، وافد هندي يعيش في دبي؛ محمد منصور أزاد فضل الكريم، وافد بنغلاديشي من رأس الخيمة؛ أنطونيو بلاساباس، وافد فلبيني يقيم في أبوظبي؛ لين تشاو، وافد صيني في دبي؛ تينتو جيسمون، وافد هندي من عجمان؛ أمرو ميا أشك ميا، وافد بنغلاديشي يعيش في أبوظبي؛ محمد أريف الإسلام محمد جعفر، مقيم بنغلاديشي في عجمان؛ يحيى المصري، وافد كندي في دبي؛ سونيل كومار، وافد هندي من دبي؛ وراكش كومار كودواني، أيضًا وافد هندي يقيم في دبي.
خلال سحب 3 نوفمبر، أعلن بيغ تيكت أبوظبي عن الفائز بالجائزة الكبرى، وافد هندي ادعى جائزة قدرها 25 مليون درهم. فاز سارافانان فينكاتشالام، وافد هندي يعيش في أبوظبي، بمبلغ 25 مليون درهم في أكتوبر. وفي يوم الأربعاء، كان سارافانان حاضرًا في موقع بيغ تيكت لسحب تذكرة الفائز بالجائزة الكبرى.
'لم أصدق ذلك': مغترب بنغلاديشي يفوز بسيارة فاخرة جديدة في بيغ تيكت الإمارات: سائق تاكسي بنغلاديشي يفوز بـ 20 مليون درهم في سحب بيغ تيكت أبوظبي خياط بنغلاديشي من دبي يفوز بـ 20 مليون درهم في المحاولة الأولى مع بيغ تيكت