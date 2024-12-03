25 مليون درهم لمقيم في الشارقة بجائزة السحب الكبير

وفاز "أكاش راج"، الذي يشتري التذاكر منذ 3 سنوات، وهو من ولاية كيرالا، بمبلغ 70 ألف درهم. اختار في البداية صندوقًا تم فتحه ليظهر مبلغ 50 ألف درهم، لكنه اختار المحاولة مرة أخرى، على الرغم من أن ذلك يعني أنه سيضطر إلى قبول المبلغ الثاني. لحسن الحظ، فتح صندوقًا خلفه كان يوجد مبلغ أكبر من اختياره الأول.