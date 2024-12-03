25 مليون درهم لمقيم في الشارقة بجائزة السحب الكبير
فاز "أرافيند أبوكوتان"، المقيم الهندي في الشارقة، بجائزة قدرها 25 مليون درهم، برقم التذكرة 447363، في أحدث سحب للتذكرة الكبرى الذي أقيم يوم الثلاثاء 3 ديسمبر.
وبينما كان المضيفون يحاولون الاتصال بأرافيند، كان صديقه هو أول من اتصل به. وأدرك المغترب الهندي أنه فاز بشيء، لكنه ظل في حيرة بشأن المبلغ. وكشفت التقارير أن التذكرة التي منحته 25 مليون درهم كانت تذكرة مجانية.
وعندما تمكن فريق التذاكر الكبيرة من الوصول إليه، مازحوه بأن المقيم في الشارقة الذي كان يتسوق "يمكنه الآن أن يمتلك متجراً". وقال الوافد الذي يعمل بائعاً، والذي يشتري التذاكر منذ عامين، إنه "لم يتوقع" الجائزة الكبرى، التي سيتقاسمها مع 20 شخصاً.
كما أسفرت القرعة عن فوز "برينس سيباستيان"، الفائز بالجائزة الكبرى في الشهر الماضي، والتي بلغت قيمتها 20 مليون درهم في الثالث من نوفمبر. وباعتباره الفائز بالجائزة الكبرى في الشهر الماضي، اختار سيباستيان التذكرة التي توجت المليونير الجديد هذا الشهر.
وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، تم الإعلان عن الفائز بمسابقة "سيارة الأحلام"، حيث فاز هارون رشيد، وهو مواطن من بنغلاديش ويقيم في المملكة العربية السعودية، بسيارة BMW 840I تحمل رقم التذكرة 018422.
كما فاز أربعة آخرون بجوائز نقدية في مسابقة "الفوز الكبير". فقد فاز عبد الناظر من ولاية كيرالا الهندية بمبلغ 100 ألف درهم. وفاز عامل البناء م.د. مهدي بمبلغ 50 ألف درهم، وسيتقاسمها مع 17 شخصاً.
وفاز "أكاش راج"، الذي يشتري التذاكر منذ 3 سنوات، وهو من ولاية كيرالا، بمبلغ 70 ألف درهم. اختار في البداية صندوقًا تم فتحه ليظهر مبلغ 50 ألف درهم، لكنه اختار المحاولة مرة أخرى، على الرغم من أن ذلك يعني أنه سيضطر إلى قبول المبلغ الثاني. لحسن الحظ، فتح صندوقًا خلفه كان يوجد مبلغ أكبر من اختياره الأول.
وعلى نحو مماثل، فتح محمد حنيف، الذي سافر على متن طائرة بيج تيكيت، صندوقاً به 30 ألف درهم في البداية، لكنه قرر المحاولة مرة أخرى وفاز بمبلغ 75 ألف درهم.
وفي وقت سابق، أعلنت الجهة المنظمة للسحوبات عن جائزة مضمونة بقيمة 30 مليون درهم خلال شهر ديسمبر. وبخلاف الفائز بالجائزة الكبرى، ستجعل السحب أربعة آخرين من أصحاب الملايين. وسيتم إجراء أربعة سحوبات إلكترونية أسبوعية، وسيتم تتويج فائز واحد في كل منها.
يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة الاحتفال بالعام الجديد من خلال مسابقة "الفوز الكبير"، والتي تتضمن جوائز نقدية تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم. وفي الفترة من 1 إلى 25 ديسمبر، سيدخل المشاركون الذين يشترون تذكرتين بقيمة 1000 درهم في معاملة واحدة تلقائيًا في السحوبات الأسبوعية.
سيتم اختيار فائز واحد كل أسبوع للتقدم إلى المسابقة، وسيتم نشر أسماء المشاركين المؤكدين على موقع Big Ticket في الأول من يناير 2025.
وسوف يحصل المشاركون أيضاً على فرصة للفوز بسيارة الأحلام، وهي سيارة Maserati Grecale خلال السحب المباشر الذي سيتم في 3 يناير.
يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال موقع Big Ticket أو بزيارة مكاتب البيع في مطار زايد الدولي ومطار العين.