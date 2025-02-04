25 مليون درهم لحارس أمن من"بيج تيكت"بعد 10 سنوات
أخيراً، وبعد عشر سنوات من المحاولات، نجح حارس الأمن الذي يقيم في الشارقة منذ 19 عاماً ويشتري التذاكر الكبيرة بانتظام في الفوز بالجائزة الكبرى، فقد فاز "أشيك باتينهاراث" من ولاية "كيرالا" بالجائزة الكبرى البالغة 25 مليون درهم في السحب الأخير.
ويعيش الرجل البالغ من العمر 38 عاماً بمفرده في الإمارات العربية المتحدة بينما تقيم عائلته في الهند، وكان يشتري التذاكر بمفرده على مدار السنوات العشر الماضية، ولم يفقد الأمل أبداً.
"ما زلت في حالة صدمة، فقد سقط قلبي عندما تلقيت المكالمة. وبما أنني لم أكن أشاهد السحب المباشر، فقد كانت مفاجأة كبيرة"، هكذا قال أشيك. "يمكنك أن تتخيل مدى سعادتي، فبعد 10 سنوات، فزت أخيراً بالجائزة الكبرى".
ولأنه قادم من أسرة متواضعة، فإن أولويته الأولى هي توفير الدعم المالي لأسرته. "سأستمر في شراء تذاكر "التذكرة الكبرى"، ونصيحتي للآخرين بسيطة: اشتروا تذاكركم كل شهر، ففي يوم من الأيام سيأتي دوركم".
أما المواطن الإماراتي محمد الزرعوني فقد قاد سيارته BMW M440i الأنيقة والقوية. سمع مدير تكنولوجيا المعلومات الإماراتي البالغ من العمر 39 عاماً عن "مسابقة التذكرة الكبرى" لأول مرة من صديق وقرر تجربتها قبل خمسة أشهر فقط، لم يكن يعلم أن الحظ كان إلى جانبه بالفعل.
"عندما تلقيت المكالمة، كنت سعيداً للغاية. أما بالنسبة للسيارة، فأنا ما زلت غير متأكد - قد أحتفظ بها أو أبيعها. لكن هناك شيء واحد مؤكد: هذا الفوز لم يؤد إلا إلى زيادة حماسي. والآن، أضع نصب عيني الجائزة الكبرى!"
لقد حاول إقناع أصدقائه بالانضمام إليه، لكنهم ظلوا متشككين. "إنهم يقولون دائماً أنهم لن يفوزوا، لذا فهم لا يكلفون أنفسهم عناء شراء التذاكر. لكنني أقول لهم، إذا لم تحاولوا، فلن تعرفوا أبداً! نصيحتي للآخرين؟ استمروا في المحاولة - ذات يوم، سيحالفكم الحظ".
في فبراير، سيحصل أحد حاملي التذاكر المحظوظين على جائزة كبرى مذهلة تبلغ 20 مليون درهم إماراتي. بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، تتاح الفرصة لعملاء التذاكر الكبرى للفوز بمبلغ 250 ألف درهم إماراتي في السحوبات الإلكترونية الأسبوعية، حيث سيتم اختيار فائزين محظوظين كل أسبوع.
وتعود مسابقة الفوز الكبير Big Win، وهي لعبة تدوير العجلة الممتعة، حيث يحصل العملاء الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و23 فبراير على فرصة الاختيار لحضور السحب المباشر في 3 مارس والفوز بجوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم. وسيتم الكشف عن أسماء المشاركين الأربعة المؤكدين على موقع "التذكرة الكبرى" الإلكتروني في 1 مارس.
وتتضمن حملة شهر فبراير سحبين مذهلين على سيارات الأحلام. حيث سيقام سحب سيارة Maserati Grecale في 3 أبريل، بينما من المقرر أن يقام سحب سيارة Range Rover Velar في 3 مارس.
وتتوفر التذاكر عبر الإنترنت على www.bigticket.ae أو في المكاتب المتواجدة في مطار زايد الدولي ومطار العين.