25 مليون درهم لحارس أمن من"بيج تيكت"بعد 10 سنوات

وتعود مسابقة الفوز الكبير Big Win، وهي لعبة تدوير العجلة الممتعة، حيث يحصل العملاء الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و23 فبراير على فرصة الاختيار لحضور السحب المباشر في 3 مارس والفوز بجوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 150 ألف درهم. وسيتم الكشف عن أسماء المشاركين الأربعة المؤكدين على موقع "التذكرة الكبرى" الإلكتروني في 1 مارس.