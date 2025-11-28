2.5 مليار درهم قرارات إسكانية جديدة للمواطنين في 2025

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 3,567 قراراً إسكانياً للمواطنين بقيمة 2.5 مليار درهم في عام 2025، بما في ذلك 599 موافقة جديدة في الربع الأخير من هذا العام بقيمة 478 مليون درهم.
تم توزيع الموافقات الإسكانية بين منح الإسكان المخصصة لذوي الدخل المحدود، والإسكان الحكومي، وتمويل الإسكان بالتعاون مع المصارف الوطنية.
وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام الجاري 3,567 قراراً، من بينها 524 قراراً لمنحة كريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، بقيمة 356.3 مليون درهم.
كما أصدر البرنامج 623 قراراً للإسكان الحكومي (قروض) بقيمة تزيد على 270 مليون درهم، و32 قراراً لمنح أو مزايا الإسكان الحكومي بقيمة 25.4 مليون درهم، و2,388 قرار تمويل إسكان بقيمة مليار و894 مليون و100 ألف درهم.
وخلال الربع الأخير من هذا العام، أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 599 قراراً إسكانياً بقيمة 478 مليون درهم، بما في ذلك منحتان كريمتان من صاحب السمو رئيس الدولة بقيمة 1.3 مليون درهم. كما أصدر 31 قراراً للإسكان الحكومي (قروض) بقيمة 25.2 مليون درهم، و8 قرارات لمنح أو مزايا الإسكان الحكومي بقيمة 6.4 مليون درهم، و558 قرار تمويل إسكان بقيمة 445.1 مليون درهم.