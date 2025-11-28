2.5 مليار درهم قرارات إسكانية جديدة للمواطنين في 2025

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 3,567 قراراً إسكانياً للمواطنين بقيمة 2.5 مليار درهم في عام 2025، بما في ذلك 599 موافقة جديدة في الربع الأخير من هذا العام بقيمة 478 مليون درهم.