25 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة في دبي بـ14 ألف مقعد للعام 2025-2026"

مع استعداد الطلاب لأول يوم عودة إلى المدارس، سيشهد قطاع التعليم الخاص في دبي افتتاح 25 مؤسسة جديدة خلال العام الدراسي 2025-2026.

وتشمل هذه المشاريع 16 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، و6 مدارس، و3 جامعات دولية مرموقة.

ستزيد المؤسسات الجديدة من الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم الخاص في الإمارة. ستضيف مراكز الطفولة المبكرة أكثر من 2400 مقعد دراسي، بينما ستوفر المدارس الخاصة 11700 مقعد دراسي جديد.

وقالت عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن القطاع الخاص في التعليم بدبي "يواصل نموه من حيث الحجم والجودة والتنوع".

وأضافت أن "المدارس الجديدة ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات الدولية التي تفتح هذا العام تظهر ثقة المستثمرين القوية في مدينتنا وتتماشى مع استراتيجية التعليم 33 (E33) لضمان تعليم عالي الجودة لكل متعلم في كل مرحلة".

