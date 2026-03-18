25 درهماً زكاة الفطر للفرد في الإمارات وجوازها نقداً

وفي هذا الإطار أكّد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا تيسيرًا على الناس وتحقيقًا لمقاصد الزكاة في إيصال الحق إلى مستحقيه بصورة أسهل وأشار إلى أن هذا القول ذهب إليه عدد من الفقهاء لما في إخراج القيمة من تحقيق مصلحة المحتاج وتيسير إيصال الزكاة إلى مستحقيها. واستدل العلماء على ذلك بما رُوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال لأهل اليمن: “ائتوني بعَرْض ثياب خَصِيص أو لَبِيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة”. كما استدلوا بما رواه أبو إسحاق السبيعي من التابعين حين قال: “أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام”، إضافة إلى ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله حين كتب في صدقة الفطر: “نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم”.

وفيما يتعلق بوقت إخراجها فإن الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد تحقيقًا لمقصدها في إغناء المحتاج يوم العيد، كما يجوز تقديمها للحاجة ابتداءً من أول الشهر، خاصة لتجنب تكدسها لدى الجمعيات الخيرية إذا أُخّرت إلى صباح يوم العيد. كما يجوز إخراجها أداءً طوال يوم العيد قبل غروب الشمس، أما بعد ذلك فتكون قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها إلا لضرورة.