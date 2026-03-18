25 درهماً زكاة الفطر للفرد في الإمارات وجوازها نقداً

مع اقتراب نهاية شهر رمضان واستعداد المسلمين لاستقبال عيد الفطر يتجه المسلمون إلى أداء زكاة الفطر التي تُعد من شعائر ختام الشهر الفضيل لما تحمله من معانٍ إنسانية واجتماعية تقوم على إغناء المحتاجين يوم العيد وتعزيز روح التكافل في المجتمع وبث الفرح والسرور في نسيج بين الأفراد. وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين، وتجب على المسلم القادر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، والأصل فيها أن تُخرج من غالب قوت البلد بمقدار 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، أو ما يعادل قيمته نقدًا، وقد حدد المجلس قيمتها في دولة الإمارات لعام 1447هـ / 2026 بـ 25 درهمًا عن كل فرد.
وفي هذا الإطار أكّد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا تيسيرًا على الناس وتحقيقًا لمقاصد الزكاة في إيصال الحق إلى مستحقيه بصورة أسهل وأشار إلى أن هذا القول ذهب إليه عدد من الفقهاء لما في إخراج القيمة من تحقيق مصلحة المحتاج وتيسير إيصال الزكاة إلى مستحقيها. واستدل العلماء على ذلك بما رُوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال لأهل اليمن: “ائتوني بعَرْض ثياب خَصِيص أو لَبِيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة”. كما استدلوا بما رواه أبو إسحاق السبيعي من التابعين حين قال: “أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام”، إضافة إلى ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله حين كتب في صدقة الفطر: “نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم”.
وفيما يتعلق بوقت إخراجها فإن الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد تحقيقًا لمقصدها في إغناء المحتاج يوم العيد، كما يجوز تقديمها للحاجة ابتداءً من أول الشهر، خاصة لتجنب تكدسها لدى الجمعيات الخيرية إذا أُخّرت إلى صباح يوم العيد. كما يجوز إخراجها أداءً طوال يوم العيد قبل غروب الشمس، أما بعد ذلك فتكون قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها إلا لضرورة.
وأكد المجلس أن الأمر في إخراج زكاة الفطر طعامًا أو نقدًا واسع؛ فمن أخرجها طعامًا فقد أخذ بالأصل الوارد في السنة، ومن أخرجها نقدًا فقد أخذ بقول من أجاز إخراج القيمة من أهل العلم.
ودعا عموم المسلمين إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر في وقتها، والحرص على إيصالها إلى مستحقيها من المحتاجين تحقيقًا لمقاصدها الشرعية في التكافل والتراحم وإدخال السرور على الأسر المتعففة يوم العيد، كما حث على إخراجها عبر الجهات الخيرية المعتمدة في الدولة مثل صندوق الزكاة التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أو غيرهما من الجمعيات الخيرية الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.