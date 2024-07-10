25% انخفاض تكاليف"العمرة"بالإمارات بسبب الطقس الحار

يُستأنف موسم العمرة الآن بعد انتهاء موسم الحج، حيث يتم تقديم عروض بأسعار مخفضة بسبب انخفاض الطلب، وأصبحت الآن أرخص بنحو 25 في المائة من تلك المتاحة خلال الأشهر الأكثر برودة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات كانت قد أوقفت أداء العمرة مؤقتاً في الفترة من 23 مايو إلى 6 يونيو لإفساح المجال لأداء فريضة الحج.