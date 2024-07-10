25% انخفاض تكاليف"العمرة"بالإمارات بسبب الطقس الحار
يُستأنف موسم العمرة الآن بعد انتهاء موسم الحج، حيث يتم تقديم عروض بأسعار مخفضة بسبب انخفاض الطلب، وأصبحت الآن أرخص بنحو 25 في المائة من تلك المتاحة خلال الأشهر الأكثر برودة.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات كانت قد أوقفت أداء العمرة مؤقتاً في الفترة من 23 مايو إلى 6 يونيو لإفساح المجال لأداء فريضة الحج.
وفي حديثهم إلى صحيفة الخليج تايمز ، عزا بعض وكلاء العمرة الانخفاض في الأسعار إلى ارتفاع درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف، الأمر الذي أدى إلى عزوف العديد من الحجاج عن أداء مناسك العمرة. وقال قيصر محمود من وكالة آسيا للسياحة في أبو هيل: "انخفاض الطلب على أداء مناسك العمرة خلال أشهر الصيف أدى إلى انخفاض أسعار البرامج بنحو 25 في المائة".
تأجيل العمرة
ويفضل عدد من سكان الإمارات تأجيل أداء العمرة إلى شهر سبتمبر، على أمل أن تنخفض درجات الحرارة.
وقال عارف حسين، 48 عاماً، وهو من سكان ديرة، إنه كان يخطط في البداية لأداء العمرة في يوليو. ولكن بعد أن قرأ عن أعداد الوفيات خلال موسم الحج هذا العام، غير رأيه واختار الذهاب في شهر سبتمبر. وقال حسين: "كنت أخطط لأداء الحج مع أطفالي وأمي، لكن الطقس غير مناسب حالياً وسيكون الأمر صعباً علينا".
وقد توفي خلال موسم الحج هذا العام 1301 حاجاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم أداء فريضة الحج في ظل موجة حر شديدة وتجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية وتعرض البعض للحرارة الشديدة لفترات طويلة دون مأوى أو راحة كافية.
معدلات الذروة
وتبدأ أسعار برامج العمرة خلال الأشهر الباردة من 3200 درهم بالطائرة و1600 درهم بالحافلة. وقال محمود: "حالياً، تبدأ أسعار برامج العمرة لمدة أربعة أيام بالطائرة من 2500 درهم و1100 درهم بالحافلة".
وقال شهاب بارواد من شركة ريحان الجزيرة للسياحة لصحيفة خليج تايمز: إن أسعار رحلات العمرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ارتفعت إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف سعرها المعتاد. وأضاف شهاب: "بلغ سعر الرحلات 6000 درهم بالطائرة و2500 درهم بالحافلة".
ومع ذلك، ذكر بعض الوكلاء أنهم سيستمرون في فرض رسوم قدرها 3200 درهم إماراتي لأنهم يقدمون خدمات محسنة، مثل الطعام الأفضل والسكن بالقرب من أماكن العبادة.
وقال محمود "إن الفنادق القريبة من الأماكن المقدسة تكون مشغولة طوال العام، ولكننا نقوم بحجزها مسبقاً حتى نتمكن من تقديمها لعملائنا لسهولة الوصول".
تأشيرات العمرة
وتقوم السلطات السعودية الآن بإصدار تأشيرات العمرة وسيحتاج الحجاج إلى دفع 200 درهم إضافية للحصول على تأشيرة دخول واحدة.
وسيتزامن موسم العمرة الجديد مع شهر محرم 1145 هـ (19 يوليو). ويمكن للراغبين في أداء المناسك التقدم بطلب للحصول على التأشيرات إلإلكترونية عبر تطبيق "نُسُك".
ووفقاً لـ بواد، على المقيمين في الإمارات الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة توقع حشود كبيرة. وقال: "بينما يعود معظم الحجاج الذين سافروا إلى المملكة العربية السعودية الآن إلى بلدانهم، لا يزال الكثير منهم في المدينة المنورة يقضون أوقاتهم في العبادة".
وأضاف: "على الرغم من اشتداد حرارة الصيف، هناك دائماً حجاج متفانون، ونحن نسعى جاهدين لتوفير أفضل المرافق والخدمات الممكنة لهم".
إن زيارة المدينة المنورة ليست من مناسك الحج والعمرة، بل يمكن اختيار الذهاب إلى المدينة المنورة قبل أو بعد الانتهاء من فريضة الحج، إلا أن المكانة الخاصة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده وقبره المقدس كافية لتشجيع الكثير من الحجاج على زيارتها.
وقال وكلاء العمرة إن المقيمين في الإمارات أصبح بإمكانهم الآن السفر إلى أي مطار في السعودية لأداء العمرة، بعد أن كان الدخول في السابق، قبل موسم الحج، مقتصراً على أربعة مطارات فقط.