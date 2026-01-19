2.5% ارتفاع التوظيف في الإمارات في الربع الأخير من 2025

ارتفع التوظيف في الإمارات بنسبة 2.5 في المائة في الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بالتوظيف المستمر في قطاعات التكنولوجيا والمالية والعقارات والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية مع استمرار نشاط الاقتصاد المتنوع، وفقًا لدراسة جديدة.
في مقابلة مع خليج تايمز ، قال الدكتور ميرفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cooper Fitch، إن الربع الرابع هو دائمًا ثاني أفضل ربع للتوظيف، حيث يتفوق عليه الربع الأول عادةً بفارق بسيط.
“تتقدم الإمارات بوتيرة جيدة بنمو 2.5 في المائة. بشكل عام، كان عام 2025 جيدًا جدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة. ربما تفاجأنا قليلاً بأن الرقم السعودي جاء مرتفعًا بنسبة 4.5 في المائة. ومن بين الأسواق الأخرى، نما سوق العمل في قطر بما يزيد قليلاً عن 1 في المائة، بينما سجلت بقية دول المنطقة نموًا صفريًا أو سلبيًا. الربع الرابع عادة ما يكون إيجابيًا ويتجاوز توقعاتنا قليلاً،” قال الدكتور ميرفي عند إطلاق مؤشر التوظيف الخليجي يوم الاثنين.
.
نما سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.6 في المائة في الربع الرابع من عام 2025، ارتفاعًا من زيادة بنسبة 1.3 في المائة في الربع الثالث، مما يجعله أقوى ربع في العام.
تجذب المزيد من فرص العمل في الإمارات العديد من العمال الأجانب الباحثين عن آفاق أفضل. وقد دفع هذا عدد سكان البلاد إلى مستوى قياسي، يتجاوز الآن 11 مليون نسمة.
“استمرت المراكز المالية مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) في جذب الوافدين الجدد إلى السوق، مما عزز الطلب على المتخصصين في الاستثمار،” أضافت Cooper Fitch.
إقليمياً، تركز التوظيف في عدد قليل من الأسواق بدلاً من الانتشار، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية والإمارات تهيمنان على سوق العمل الخليجي.
في الربع الرابع، كان معظم التوظيف لوظائف تتعلق بالاستثمارات الكبرى، والامتثال التنظيمي، وأعمال المشاريع، خاصة في المجالات التي كانت فيها الحكومات تنفق وتتنوع الاقتصادات.
تصدرت وظائف الاستثمار الربع بنمو 7 بالمائة، مدفوعة بتدفق المزيد من رأس المال، وخطط تنويع أسرع، وزيادة النشاط في صناديق الثروة السيادية، والأسهم الخاصة، ومنصات الاستثمار البديلة، وفقًا لكوبر فيتش.