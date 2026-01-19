2.5% ارتفاع التوظيف في الإمارات في الربع الأخير من 2025

“تتقدم الإمارات بوتيرة جيدة بنمو 2.5 في المائة. بشكل عام، كان عام 2025 جيدًا جدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة. ربما تفاجأنا قليلاً بأن الرقم السعودي جاء مرتفعًا بنسبة 4.5 في المائة. ومن بين الأسواق الأخرى، نما سوق العمل في قطر بما يزيد قليلاً عن 1 في المائة، بينما سجلت بقية دول المنطقة نموًا صفريًا أو سلبيًا. الربع الرابع عادة ما يكون إيجابيًا ويتجاوز توقعاتنا قليلاً،” قال الدكتور ميرفي عند إطلاق مؤشر التوظيف الخليجي يوم الاثنين.