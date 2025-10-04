25 ألف دولار ثمن الوهم: احتيال متطور باسم "تيد إكس" يستهدف المتحدثين في دبي

يتم استدراج بعض المتحدثين الطموحين في الإمارات إلى عملية احتيال متطورة تتنكر في هيئة حدث "TEDx" وشيك في دبي. ويطالب المحتالون بآلاف الدولارات مقابل "ضمان" مساحة للتحدث وعرض الفيديو لانتشار واسع على المنصات الرسمية لمؤسسة "TED".
تم الكشف عن هذه العملية من قبل صحيفة "خليج تايمز" في عملية سرية، حيث عُرض على الصحفيين الذين انتحلوا صفة عملاء حزم اشتراك تصل تكلفتها إلى 25,000 دولار (ما يقرب من 92,000 درهم)
أدانت مؤسسة "TED" بشدة هذه الممارسة، موضحة أن مثل هذه العروض غير شرعية. وقال متحدث باسم المؤسسة من مقرها الرئيسي في فانكوفر لـ "خليج تايمز": "يتم تنظيم فعاليات 'TEDx' بشكل مستقل من قبل متطوعين محليين حول العالم بموجب ترخيص مجاني من 'TED'. ومثلها مثل فعاليات 'TED'، يجب ألا يكون لفعاليات 'TEDx' أي أجندة تجارية."
وأضاف المتحدث: "تنص قواعدنا صراحة على أنه لا يجب فرض رسوم على المتحدثين أو دفع أجر لهم مقابل مشاركتهم. قد يتم إلغاء ترخيص أي منظم يُكتشف أنه يتقاضى رسوماً من المرشحين للتحدث، أو يقدم خدمات لعملاء بفرض رسوم على المرشحين، وقد يخضع لإجراءات قانونية إذا لزم الأمر. وستتم إزالة الكلمات المرتبطة بهذه الخدمات."
جاء هذا التحذير بعد أن كشفت عملية "خليج تايمز" عن محتالين هنود يروجون لحدث "TEDx" وهمي من المقرر عقده في 16 أكتوبر في فندق خمس نجوم في دبي مارينا. وتُعلن الكتيبات الترويجية التي حصلت عليها الصحيفة صراحة عن "حزم متحدثي TEDx مضمونة" تتراوح تكلفتها بين 10,000 و25,000 دولار. وأكد فحص أُجري مع الفندق وجود حجز في ذلك التاريخ.
وعدت "حزمة سبوتلايت" (Spotlight Package) التي تبلغ قيمتها 10,000 دولار بموافقة سريعة، والنشر على قناة "TED" الرسمية على يوتيوب التي تضم أكثر من 40 مليون مشترك، وضمان 100,000 مشاهدة، و"تواصل خاص مع متحدثين آخرين".
أما "حزمة النخبة" (Elite Package) التي تبلغ 15,000 دولار، فقد أضافت إدراجات على موقع IMDb، ودعم تحسين محركات البحث، وعلاقات عامة في أكثر من 10 منشورات. بينما وعدت ما يسمى "الحزمة النهائية" (Ultimate Package) بسعر 25,000 دولار بـ "سيناريوهات منسقة" وتدريب مهني و"حملة دعائية دولية شاملة".
أجرت "خليج تايمز" اتصالاً مع أحد المنظمين باستخدام رقم هاتف محمول في دبي، وسرعان ما تحول تبادل الرسائل عبر واتساب إلى معاملات مالية. وتمت مشاركة رابط دفع إلكتروني يطالب بدفعة مقدمة قدرها 3,000 دولار.
وخلال لقاء مع الصحفي السري في مركز تجاري بمنطقة القوز يوم الجمعة 3 أكتوبر، شرح عضوان من المجموعة كيف تتم عملية دفع مبالغ "TEDx" المزعومة، ووعدا بالدعاية في وسائل الإعلام المحلية.
لكن الوعود الكبيرة انهارت بمجرد مواجهة المنظمين. اعترفوا بإساءة استخدام اسم "TED" لطلب المدفوعات واعترفوا بأنهم أخذوا بالفعل أموالاً من عدة أشخاص، وكشفوا عن المبالغ والأسماء. (تحتفظ "خليج تايمز" بهذه التفاصيل لأسباب قانونية).
وفي رسائل لاحقة، أقر المنظمون بأن أفعالهم كانت احتيالية وعرضوا إعادة الأموال. وكتب أحدهم: "ارتكبت خطأ بالانخراط في بيع خانات للتحدث في 'TEDx'... لقد أخذنا المال وسنقوم بردّه في أقرب وقت ممكن." وأكد شخص واحد على الأقل استهدافه ووُعد لاحقاً باسترداد المبلغ.