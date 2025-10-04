25 ألف دولار ثمن الوهم: احتيال متطور باسم "تيد إكس" يستهدف المتحدثين في دبي

يتم استدراج بعض المتحدثين الطموحين في الإمارات إلى عملية احتيال متطورة تتنكر في هيئة حدث "TEDx" وشيك في دبي. ويطالب المحتالون بآلاف الدولارات مقابل "ضمان" مساحة للتحدث وعرض الفيديو لانتشار واسع على المنصات الرسمية لمؤسسة "TED".

تم الكشف عن هذه العملية من قبل صحيفة "خليج تايمز" في عملية سرية، حيث عُرض على الصحفيين الذين انتحلوا صفة عملاء حزم اشتراك تصل تكلفتها إلى 25,000 دولار (ما يقرب من 92,000 درهم)

"TEDx": لا رسوم على المتحدثين

أدانت مؤسسة "TED" بشدة هذه الممارسة، موضحة أن مثل هذه العروض غير شرعية. وقال متحدث باسم المؤسسة من مقرها الرئيسي في فانكوفر لـ "خليج تايمز": "يتم تنظيم فعاليات 'TEDx' بشكل مستقل من قبل متطوعين محليين حول العالم بموجب ترخيص مجاني من 'TED'. ومثلها مثل فعاليات 'TED'، يجب ألا يكون لفعاليات 'TEDx' أي أجندة تجارية."

وأضاف المتحدث: "تنص قواعدنا صراحة على أنه لا يجب فرض رسوم على المتحدثين أو دفع أجر لهم مقابل مشاركتهم. قد يتم إلغاء ترخيص أي منظم يُكتشف أنه يتقاضى رسوماً من المرشحين للتحدث، أو يقدم خدمات لعملاء بفرض رسوم على المرشحين، وقد يخضع لإجراءات قانونية إذا لزم الأمر. وستتم إزالة الكلمات المرتبطة بهذه الخدمات."

جاء هذا التحذير بعد أن كشفت عملية "خليج تايمز" عن محتالين هنود يروجون لحدث "TEDx" وهمي من المقرر عقده في 16 أكتوبر في فندق خمس نجوم في دبي مارينا. وتُعلن الكتيبات الترويجية التي حصلت عليها الصحيفة صراحة عن "حزم متحدثي TEDx مضمونة" تتراوح تكلفتها بين 10,000 و25,000 دولار. وأكد فحص أُجري مع الفندق وجود حجز في ذلك التاريخ.

