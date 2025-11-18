25 ألف درهم مكافأة للعثور على هندي مفقود في دبي

أعلن مطور عقاري في دبي عن مكافأة قدرها 25,000 درهم إماراتي مقابل أي معلومات يمكن أن تساعد في العثور على "راكيش كومار جانغيد"، وهو رجل هندي يبلغ من العمر 39 عاماً ومفقود في الإمارات لأكثر من عامين.

وقال كالبش كيناريوالا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "بانتثيون ديفيلوبرز" (Pantheon Developers)، إنه شعر بضرورة التدخل بعد قراءة تقرير "الخليج تايمز" الأسبوع الماضي حول محنة العائلة المستمرة.

وقال كيناريوالا: "لقد فقدت والدي عندما كنت في الثانية عشرة من عمري. أعرف ما يعنيه أن تفقد عائلة فجأة الشخص الذي تعتمد عليه. إذا كانت هذه اللفتة يمكن أن تجلب ولو بصيصاً صغيراً من الأمل لأطفاله أو تساعد في العثور على راكيش، فهو أقل ما يمكننا القيام به كمجتمع".

وقال كيناريوالا إن مكتبه تواصل مع السلطات المحلية والقنصلية العامة الهندية في دبي لتقديم الدعم وضمان توافق المكافأة مع جهود التحقيق الجارية. وأضاف أن أي معلومات موثوقة يتم الحصول عليها من خلال إعلان المكافأة ستُحال إلى السلطات التي تتولى القضية.

وأضاف أن المكافأة البالغة 25,000 درهم ستُمنح لأي شخص يقدم معلومات قابلة للتحقق تساعد في تحديد مكان راكيش. وقال: "نحث أي شخص يعرف شيئاً، مهما كان صغيراً، على التقدم".

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من نشر "الخليج تايمز" تقريراً مفصلاً عن معاناة العائلة، بما في ذلك رسالة فيديو من ابنة راكيش، خوشي، تتوسل فيها للمساعدة. لفت التقرير الانتباه وتلقت دعوات داخل الجالية الهندية للمساعدة في البحث عن العامل المفقود، الذي اختفى في يوليو 2023.

راكيش، وهو عامل تركيب رخام من جونهونو بولاية راجستان شمال الهند، وصل إلى دبي في 21 يونيو 2023، بتأشيرة سياحية لمدة 60 يوماً أملاً في الحصول على وظيفة. ظل على اتصال منتظم بعائلته لمدة أسبوعين. لكن في صباح يوم 6 يوليو، تلقوا آخر مكالمة لا تُنسى من راكيش.

وفقاً لشقيقه الأكبر ماخان لال، قال راكيش إنه هرع إلى الطابق الأرضي من المبنى قيد الإنشاء في جبل علي، حيث كان يعمل، لأن رجلين كانا يتشاجران في الطابق 14 وأحدهما زعم أن أختهما الصغرى قد توفيت. أكدت له العائلة أنها تجلس بجوارهم، لكن راكيش ظل مصدوماً. كانت تلك آخر مرة يسمعون فيها صوته.

عندما لم يتصل راكيش مرة أخرى، اتصلت العائلة بالوكيل الذي رتب وظيفته في دبي، لكنهم قالوا إنهم تلقوا إجابات غامضة. في مارس 2024، أرسل الوكيل رسالة صوتية يدعي فيها أن راكيش في السجن وأنه يجب أن يسافر شخص من العائلة إلى دبي. سافر ماخان على الفور، وبحث في المستشفيات ومراكز الاحتجاز ومواقع البناء، وسجل بلاغاً عن شخص مفقود في مركز شرطة المرقبات، لكنه لم يجد له أي أثر.

عانت العائلة من مآسٍ مركبة منذ اختفاء راكيش.

وقال ماخان: "لقد فقدنا بالفعل أخاً في حادث قطار في مومباي. بعد اختفاء راكيش، أصيب أخونا الأصغر باضطراب شديد وتوفي أثناء نومه. والآن يعيش والدينا كل يوم دون معرفة ما إذا كان ابنهما الثالث على قيد الحياة".

رداً على استفسارات "الخليج تايمز"، أكدت القنصلية العامة الهندية في دبي أنها تتابع القضية منذ أغسطس 2023 وتنسق مع سلطات الإمارات.

بالنسبة للعائلة في جونهونو، كان إعلان المكافأة تطوراً مشجعاً. وقال ماخان لال: "نحن ممتنون لذلك. عندما يهتم شخص يجلس بعيداً جداً بالمساعدة، فإن ذلك يعني الكثير بالنسبة لنا. على الأقل نشعر أننا لسنا وحدنا تماماً في هذا".

وقال إن العائلة تدعو أن تشجع المكافأة أي شخص لديه ولو قطعة صغيرة من المعلومات على التقدم. "نريد فقط أن نعرف ما حدث لراكيش. والدينا يتقدمان في السن. وأطفاله يسألون عنه كل يوم".