25 ألف درهم بفضل درهمين: حكاية فوز مذهل في يانصيب الإمارات

قال أميل خيمينيز بيلزا، المقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ أحد عشر عامًا، إن الفوز جاء في وقتٍ كان هو وزوجته بحاجةٍ ماسةٍ فيه إلى استراحة. وأضاف المسعف: "في العام الماضي، واجهنا ظروفًا صعبة، وتراكمت ديوننا. أشعر أن هذا الفوز بمثابة استجابةٍ لدعواتنا؛ سيساعدنا حقًا على سداد تلك الديون".