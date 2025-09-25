25 ألف درهم بفضل درهمين: حكاية فوز مذهل في يانصيب الإمارات

بما لا يتجاوز درهمين متبقيين في حسابه، قام مهاجر فلبيني بتحويل آخر دراهم لديه إلى 25 ألف درهم، ليصبح بذلك أول فائز بالجائزة الكبرى في لعبة Pick 4 الجديدة التي تنظمها يانصيب الإمارات العربية المتحدة.
قال أميل خيمينيز بيلزا، المقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ أحد عشر عامًا، إن الفوز جاء في وقتٍ كان هو وزوجته بحاجةٍ ماسةٍ فيه إلى استراحة. وأضاف المسعف: "في العام الماضي، واجهنا ظروفًا صعبة، وتراكمت ديوننا. أشعر أن هذا الفوز بمثابة استجابةٍ لدعواتنا؛ سيساعدنا حقًا على سداد تلك الديون".
قصة فوزه لا تقل روعةً عن الجائزة نفسها. في يوم إطلاق لعبة "اختر 4"، راجع بيلزا حسابه في يانصيب الإمارات العربية المتحدة ووجد أنه لم يتبقَّ منه سوى درهمين. جرّب أولاً لعبةً أصغر حجمًا تُسمى "توقع الألوان"، والتي كلفته درهمًا واحدًا وفاز بستة دراهم. ومع رصيده الجديد البالغ 7 دراهم، قرر لعب "اختر 4" باستخدام رقمي ذكرى زواجه، 12 و18.
في تلك الليلة، وقبل أن أنام مباشرةً، فتحتُ بريدي الإلكتروني ورأيتُ عنوانه: "تهانينا". قفزتُ فرحًا - لم أصدق! أريتُ الرسالة لزوجتي، فقفزت فرحًا هي الأخرى،" يتذكر. لقد كانا معًا لمدة 15 عامًا.
قال بيلزا إنه يخطط لمواصلة اللعب، ولكن بمسؤولية. وأضاف: "نسعى للفوز بالجائزة الكبرى وهي 100 مليون درهم! إذا فزتُ بالجائزة الكبرى، خاصةً وأنني من الفلبين، فنحن نخطط بالفعل لمساعدة الآخرين في وطننا".