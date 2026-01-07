2479 متطوعاً من 45 جنسية ليلة رأس السنة بدبي

دعت شرطة دبي السكان للتطوع معهم في ليلة رأس السنة 2026، لمساعدتهم في الحفاظ على القانون والنظام خلال أكبر احتفال في العام في الإمارة. تم تسجيل أكثر من 3,111 متطوعًا للمشاركة في عمليات الدعم، وتم اختيار 2,479 للمشاركة، كما كشفت شرطة دبي يوم الأربعاء.