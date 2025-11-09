241 مليار درهم نمو اقتصاد دبي في النصف الأول من 2025

سجل القطاع نمواً بنسبة 6.4 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2025، مساهماً بنسبة 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليارات درهم. وخلال النصف الأول من العام، نما القطاع بنسبة 7 في المائة، مساهماً بنسبة 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 19.8 مليار درهم، ارتفاعاً من 18.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. ويعود هذا النمو إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في مبيعات العقارات خلال النصف الأول من عام 2025.