240 مليار درهم خطة أبوظبي للبنية التحتية والمستقبل

قال مسؤول كبير يوم الاثنين إن أبوظبي ستستثمر 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة في تطوير البنية التحتية، مع دور قوي لكيانات القطاع الخاص، حيث تتوقع الإمارة تضاعف عدد سكانها بحلول عام 2040.

قال محمد الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي: "يعتقد الكثير من الناس أن البنية التحتية هي بناء، لكنها تلامس الكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة – الضيافة والرعاية الصحية والتعليم والإنشاءات والنقل، إلخ. عندما تضخ الحكومة بالفعل الكثير من الاستثمار في البنية التحتية وتطوير هذه الأصول، يكون هناك تأثير مضاعف قوي يولد نشاطاً اقتصادياً عبر العديد من القطاعات."

"نخطط الآن لاستثمار أكثر من 240 مليار درهم في مشاريع البنية التحتية على مدى السنوات السبع إلى العشر المقبلة. لا يمكن أن يتم ذلك من قبل الحكومة وحدها، ولهذا السبب نشرك القطاع الخاص".

وأضاف خلال جلسة حوارية في أسبوع أبوظبي المالي: "نعتقد أنه كلما زادت البنية التحتية، زادت قدرتنا على توليد النمو الاقتصادي وزيادة وصول سكاننا إلى بنية أبوظبي التحتية. بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية، حافظنا أيضاً على جودة الحياة في أبوظبي، حيث تجذب الناس للحضور إلى هنا. إنها جزء من استراتيجيتنا أيضاً".

مدينة جذابة

وخلال المقابلة، قال إن أبوظبي "طورت استراتيجية جديدة تسمى المدينة الصالحة للعيش والمحبوبة (Livable and Lovable City). إنها ليست فقط الأصول التي نحاول بناءها؛ فهناك العديد من الجوانب غير المادية، وجودة تلك الأصول، وكيف يمكن أن تساهم في رفاهية المواطنين والمقيمين والسياح القادمين إلى أبوظبي. علينا أن ننظر إلى الرحلة الكاملة لجميع مكونات سكاننا، حتى ذوي الياقات الزرقاء (العمال)".

وأضاف أنه سيتم تقديم برنامج "جودة الحياة 2.0" في أوائل عام 2026، وسيتضمن 120 عنصراً لجودة الخدمة المتعلقة بالبنية التحتية، تتراوح بين التعليم وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وغيرها.

وقال: "من المهم جداً أن نحاول تطوير كل هذه البنية التحتية بمساعدة القطاع الخاص. حكومة أبوظبي غنية. الأمر لا يتعلق بأننا نبحث عن تمويل، ولكن من المهم إدخال الاستثمار الخاص في بنيتنا التحتية أيضاً"، مستشهداً بأمثلة لإدخال المركبات ذاتية القيادة من قبل القطاع الخاص في العاصمة الإماراتية.

وكشف رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي أنه سيتم بناء العديد من الحدائق الخضراء الجديدة في أبوظبي في نهاية عام 2024 ومنتصف عام 2025.