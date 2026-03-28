226 ملم من الأمطار في 5 مناطق إماراتية خلال يوم واحد

شهدت بعض المواقع في الإمارات مستويات عالية جدًا من الأمطار يوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من أسبوع من الطقس غير المستقر.
أصدر المركز الوطني للأرصاد (NCM) بيانات تكشف عن المناطق الخمس في جميع أنحاء البلاد التي سجلت أعلى معدلات هطول الأمطار. سجلت جميع المناطق الخمس أكثر من 226 ملم من الأمطار، وتجاوزت المنطقة الأولى 244 ملم.
للتوضيح، يبلغ متوسط هطول الأمطار الذي تتلقاه الإمارات سنويًا 100 ملم.
شهد هذا الأسبوع هطول أمطار مستمرة لعدة ساعات في البلاد، وصلت أحيانًا إلى تسع ساعات متواصلة، مما تسبب في فيضانات وتجمعات مياه في بعض أجزاء الإمارات.
على الرغم من كمية الأمطار الغزيرة، صرح مسؤولون إماراتيون بأن العاصفة لم تكن قابلة للمقارنة بفيضانات عام 2024 التاريخية بسبب توزيع شدة الأمطار على عدة أيام ومواقع.
جبل ينس، 244 ملم
الموقع: رأس الخيمة
يتصدر القائمة جبل ينس بـ 244 ملم من الأمطار، وهو الجبل الخلاب الشهير وموقع التخييم في رأس الخيمة.
على عكس جاره الأكثر شهرة جبل جيس، الذي يتميز بطريق أسفلت ناعم، فإن الطريق إلى ينس غير معبد ويتطلب مركبة دفع رباعي.
يقع الجبل على بعد حوالي 20 كيلومترًا من مدينة رأس الخيمة ويشكل جزءًا من سلسلة جبال الحجر.
خلال أشهر الشتاء، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في المنطقة بشكل كبير، مع تعرض المنطقة الجبلية للصقيع أحيانًا.
المنامة، 234.7 ملم
الموقع: عجمان
تعد المنامة، التي سجلت 234.7 ملم من الأمطار، إحدى الجيبين التابعين لإمارة عجمان. تقع هذه البلدة على ارتفاع حوالي 233 مترًا، وتشتهر بشكل أساسي بأراضيها الزراعية.
لطالما زرع المزارعون في المنامة البابايا وأشجار الليمون ومختلف الفواكه والخضروات، مستفيدين من التربة الخصبة ومصادر المياه في المنطقة. تشتهر المنامة أيضًا بإنتاج نوعين فاخرين من العسل البري من أشجار السدر والسمر.
الهير، 234.1
الموقع: العين
شهدت منطقة الهير الصحراوية الواقعة بين دبي والعين أمطارًا غزيرة وظروفًا عاصفة، بما في ذلك الرعد والبرق هذا الأسبوع. احتلت المنطقة المرتبة الثالثة، حيث تلقت 234.1 ملم من الأمطار.
جبل مبرح، 229.7 ملم
الموقع: رأس الخيمة
سجل جبل مبرح، أو جبل يبر كما يشار إليه عادة، 229.7 ملم من الأمطار، ويقف على ارتفاع 1,527 مترًا فوق مستوى سطح البحر ويعتبر أحد أطول القمم البارزة في الإمارات العربية المتحدة.
أصبحت المنطقة وجهة للمتنزهين الباحثين عن درجات حرارة أكثر برودة.
خطم الشكلة، 226.6 ملم
الموقع: العين
تختتم القائمة بـ 226.6 ملم من الأمطار في ختم الشكلة، الواقعة في العين.
إنها نقطة عبور حدودية بين الإمارات العربية المتحدة وعمان واكتسبت شهرة لتسجيلها أعلى هطول للأمطار في الإمارات خلال فيضانات أبريل 2024 التاريخية – 254.8 ملم هائلة في أقل من 24 ساعة.
تغطي بيانات الأمطار من المركز الوطني للأرصاد الجوية فترة الطقس غير المستقر التي بدأت في 24 مارس، عندما جلبت منظومة ضغط منخفض قوية موجات متكررة من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية عبر البلاد.
يوم السبت، أعلنت السلطات انتهاء حالة الطقس غير المستقرة. ومن المتوقع أن تشهد البلاد موجة من الأمطار المتفرقة يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب نظام طقس جديد.