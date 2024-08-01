2231 مركبة أجرة صديقة للبيئة في عجمان

ارتفع عدد المركبات الصديقة للبيئة ضمن مركبات الأجرة والليموزين التابعة لهيئة النقل في عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2,231 مركبة، مقابل 1,837 مركبة صديقة للبيئة خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 21.4 %، حسب بيان صحفي أعلنته “نقل عجمان” اليوم الخميس.

وقال المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل في عجمان،:" إن هذه الزيادة أتت ضمن خطط مدروسة ومستهدفات واضحة. وتعتزم هيئة النقل تحويل كافة أسطول مركبات الأجرة إلى مركبات صديقة للبيئة بحلول عام 2030".

وذكر أن الهيئة تعتمد في خطتها على تطبيق مؤشر الاستدامة للاستفادة من الطاقات النظيفة التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على البيئة مع ضمان جوده أداء أفضل لمنظومة النقل، كما تم توفير مركبات أجرة تعمل على الغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى المركبات الهيدروجينية والهجينة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.