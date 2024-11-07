2200 موظف جديد في مجموعة الإمارات
واصلت مجموعة الإمارات عمليات التوظيف في النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، حيث أضافت أكثر من 2200 موظف جديد إلى قوتها العاملة المتنوعة.
وكشفت المجموعة يوم الخميس أنها وظفت 114.610 موظفاً في نهاية النصف الأول من 2024-2025 مقارنة بـ 112.406 موظفاً في نهاية السنة المالية 2023-2024، بزيادة قدرها نحو 2 في المائة.
ارتفع عدد العاملين في مجموعة الإمارات بأكثر من 5600 موظف مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي حيث بلغ عدد الموظفين 108996.
وقالت المجموعة في بيان صدر يوم الخميس خلال إصدار نتائج النصف الأول من العام: "تدير طيران الإمارات ودناتا حملات توظيف مستمرة لدعم متطلباتهما المستقبلية".
وأعلنت مجموعة الإمارات، اليوم، تسجيل أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق، حيث سجلت أرباحاً قبل حساب الضريبة بلغت 10.4 مليار درهم ما يعادل 2.8 مليار دولار، لتتجاوز بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال سموالشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أنه سيتم إعادة استثمار الأرباح "لرعاية الموظفين" من بين مشاريع ومبادرات أخرى.
وأضاف سموه: "تتمتع المجموعة بربحية قوية من شأنها أن تمكننا من القيام بالاستثمارات اللازمة لمواصلة النجاحات، حيث نستثمر مليارات الدولارات لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق لعملائنا؛ وتطبيق التقنيات المتقدمة وغيرها من مشاريع الابتكار الرامية لدفع النمو؛ والعناية بموظفين يبذلون كل جهدهم لضمان سلامة عملائنا ورضاهم".
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في يونيو، أعلنت مجموعة الإمارات عن زيادة بنسبة 4% في الراتب الأساسي لموظفيها كمكافأة بعد تحقيق أرباح قياسية خلال السنة المالية الماضية. كما منحت الموظفين مكافأة تعادل 20 أسبوعاً من رواتبهم في يونيو.
شرعت طيران الإمارات وفلاي دبي وشركات طيران أخرى في الإمارات العربية المتحدة في حملة توظيف مكثفة بعد مرور فترة جائحة كوفيد-19 مع انتعاش قطاع الطيران بقوة. وقد وصلت معظم شركات الطيران إلى أرقام ما قبل الجائحة أو تجاوزتها.
واصلت طيران الإمارات توسيع شبكتها وزيادة خيارات الاتصال عبر مركزها في دبي في النصف الأول من عام 2024-2025، حيث زادت رحلاتها المجدولة إلى 8 مدن هي أمستردام وسيبو وكلارك ولواندا وليون ومدريد ومانيلا وسنغافورة.