2200 موظف جديد في مجموعة الإمارات

وأعلنت مجموعة الإمارات، اليوم، تسجيل أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق، حيث سجلت أرباحاً قبل حساب الضريبة بلغت 10.4 مليار درهم ما يعادل 2.8 مليار دولار، لتتجاوز بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي.